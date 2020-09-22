「吹南風 晒音樂」活動即將進入尾聲，圖為8月22日活動照。(本報資料照片／蔡旻妤台東傳真)

台東縣府在9月26日將在藍晒圖廣場鐵道步廊舉辦「吹南風 晒音樂」活動，特別邀請歌仔戲小生「紀麗如」及戲劇一哥「方駿」，也請喜歡戲曲的朋友們，千萬別錯過。

縣府文化處舉辦的「吹南風 晒音樂」活動已邁入倒數期間，第7場以「戲曲薪傳晒音樂」為主題，特別邀請紀麗如及方駿來到台東。

文化處方駿這次再度回鍋，一心就是為了見到台東的鄉親們，因為他在去年不僅擔任活動最終場的演出嘉賓，還兼任活動的宣傳大使，對台東的人、事、物留下美好的回憶，在受邀時馬上就一口答應！

文化處長鍾青柏表示，饒慶鈴縣長近兩年來積極打造樂齡藝文活動，不僅將藝人宅配下鄉，在市區也有固定的演唱會「那年，我們一起聽的歌」及「吹南風晒音樂」，很開心老歌系列活動能成為大家心目中的一個品牌。

文化處呼籲活動將接近尾聲，還沒抽中今年好禮的朋友們一定要到現場支持，在「網美製造機互動牆」拍照打卡，就能獲得「吹粉」必備的藍晒帽。

(中時 )