加拿大駐台北貿易辦事處與經濟部今年將合作聚焦新夥伴關係，因此辦事處22日宣布今明2年為「加台創新交流年」，將聚焦AI（人工智慧）、科技、貿易交流等面向，協助加、台廠商導入新科技，拓展商機重整全球供應鏈。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹22日赴台南參加「加台創新交流年」宣傳記者會，他提到，加拿大企業與台灣的工程師、製造商，過去已有相當成功的合作經驗，期盼未來將AI和IOT（物聯網）應用於智慧製造、醫療保健和金融服務。

芮喬丹指出，今年特別選擇台南作為「加台創新交流年」城市，目的是希望能與南科、國立成功大學、社團法人台南市億載會等單位進行更密切的交流。芮喬丹說，像是加拿大辦事處在台北有1處專注人工智慧、數位醫療的新創科技加速器（CTA），目前已決定與南科、「StarFab」展開線上合作會議通力研究。

芮喬丹還說，學術方面，目前加拿大非營利研究和創新組織「Mitacs」也與成大國際產學聯盟合作，提供加、台研究生多達100個產業實習、學術研究機會，並獲得科技部支持，將於2021年擴大計畫。

此外，辦事處也將於23日與由台南81家公司組成的億載會舉行研討會，以創新方式擴展業務，提供更多海外投資的機會。芮喬丹表示，過去加拿大市場對大陸市場較為熟悉，台灣市場則相對陌生，盼透過合作，讓台灣投資者進入北美市場、甚至其他地區。

另，芮喬丹今年6月曾與台南市長黃偉哲會晤，磋商經貿、文化交流，黃偉哲也贈送芒果給芮喬丹。芮喬丹22日笑說，目前加拿大的超級市場，皆可見來自台南的文旦、鳳梨、火龍果等水果，可見農業交流頻繁，芮喬丹進一步稱，未來預計將瞄準植物肉、蛋白質、人工智慧農業等方向與台灣合作。

(中時 )