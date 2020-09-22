由合作金庫商業銀行統籌主辦的亞昕國際開發公司、新潤興業公司、鈜富開發公司及海悅國際開發公司新台幣63億9,600萬元聯合授信案，獲得金融同業踴躍參貸下完成募集，並於9月22日於林口亞昕福朋喜來登飯店舉行聯貸簽約儀式，由合作金庫銀行總經理陳世卿代表授信銀行團與亞昕國際開發公司董事長姚連地、新潤興業公司董事長郭長庚、鈜富開發公司董事長陳清堯、海悅國際開發公司董事長黃希文共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為支應「臺北市南港區南港段二小段」都更營建工案所需資金，參與融資的銀行計有四家。

本次由近年來所推工案實績良好的亞昕國際、新潤興業、鈜富開發等三家開發公司攜手北台灣第一代銷公司海悅國際，共同開發位於台北市南港區都市更新開發案，由亞昕國際開發擔任實施者，規劃興建地上26樓地下4樓、總戶數400戶，預計2021年第二季動工、2025年第二季完工。本案基地位於興南街與重陽公園街廓，面積約1,813坪，距離三鐵共構的南港站約1.1公里，週邊有中國電視、台北流行音樂中心、南港區公所、東新國小、育成高中、南港高工，區域內公共設施俱備，交通便利，生活機能佳，未來發展深具潛力，預估銷售情形樂觀。

合作金庫銀行長期深耕聯貸市場，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供最即時、最完整的融資規劃。近年來合作金庫銀行在董事長雷仲達帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。

另外，合作金庫銀行亦積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行。

另外，合作金庫銀行為積極響應政府政策，針對資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠電再生能源產業、民生戰備產業六大核心產業，以及國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，加強推動「兆元振興融資方案」，提供優惠利率，並透過全國270家營運據點，主動積極協助客戶辦理，截至8月底，核准金額已逾新臺幣549億元，協助超過2,500家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金。

近期合作金庫銀行為因應新冠疫情之影響，推出多項紓困方案，依據中央銀行推出專案融通紓困貸款A、B、C三案之統計，截至8月底，合作金庫目前累計承作金額已逾210億元，為行庫之冠，未來將持續協助受疫情衝擊的企業取得營運所需資金，提供更完整的金融服務，成為企業永續發展的最佳後盾。

(工商 )