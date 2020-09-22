中秋及國慶連假還在想去哪玩嗎？高市府觀光局已為大家安排好精采活動，「旗津黑沙玩藝節」9月27日至10月11日潮流登場！主辦單位22日於旗津道酒店辦理啟動記者會，由觀光局長周玲妏、活動藝術總監何景揚（阿福）、沙雕創作藝術家陳坤田及彩繪壁畫創作藝術家楊惟竹共同啟動，正式邀請全國民眾，相約來高雄，暢玩黑沙玩藝節、感受旗津風光。拿起手刀、速訂車票，搭配活動同享住房優惠，中秋、國慶連假來高雄就對了!

「旗津黑沙玩藝節」連續4年都吸引近百萬遊客人次參加，今年以「永續觀光」為概念、「黑．潮」為主題，取其海洋孕育生命源源不絕。除規劃有主題沙雕區、彩繪藝術區、永續音樂會及水域活動等四大特色外，也期盼藉多元活動喚起民眾對海洋生態的重視，打造出屬於在地的「旗津觀光藝術島」。

周玲妏表示，沙雕區是由臺灣知名「沙雕王子-陳坤田」老師領軍創作，結合在地元素規劃主題沙雕作品展出，其中更有一座長達九米大型沙雕，展現旗後砲台躍出海洋的生命之美。創作中更依環境情境，納入設計構思，讓民眾在現場除了觀賞美麗作品外，更會因應不同時分看到多元面貌的沙雕呈現，勢必將成為民眾爭相打卡的焦點。除此之外，這次也特別邀請曾為衛武營迷迷村打造大型壁畫作品的藝術家楊惟竹，來為旗津90米星空隧道彩繪創作，將隧道幻化成包羅萬象的海底世界，以生動的描繪帶領民眾探索黑潮盎然生命力、喚起眾人對生態環境的重視。

除了上述較靜態展示外，動態活動更是精彩，包括席捲全球風潮的立式划槳，或是刺激帥氣的衝浪體驗，都可讓你感受到旗津的水上魅力！岸上更有假日精選的潮市集、可近距離觀賞演唱限量席位的潮水席美食和限時無限暢飲的潮飲趴，讓您水陸雙拼玩翻天。

周玲妏說道，今年旗津除以嶄新的策展概念辦理活動外，1920公尺的藝術大道預定在10月底隆重登場，景區內的指示牌近日也評選出優勝作品，預計在明年底前全面完成更新，加上已完成的豪華露營區、夕照觀景平台，相信旗津將成為台版的瀨戶內海，為地方觀光產業注入新氣象。再者，9/27宇宙人、10/1燒腦偶劇想見你主唱八三夭、10/2金曲歌后曹雅雯、10/3知名DJ潮音之夜與10/10聲林之王知名歌手等接力演出，相信「旗津黑沙玩藝節」絕對日日精采夜夜可期！另同時也結合在地商圈推出500元，含有商家優惠、來回船票、伴手禮、手作DIY等專屬黑沙活動的「澎派包」，歡迎大家一起潮起來！

更多活動訊息可上「旗津黑沙玩藝節」官網查詢。最後，提醒大家因旗津活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，建議多加利用大眾運輸工具（捷運加渡輪）前往。「旗津黑沙玩藝節」官網（www.cijinblacksand.com）、臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/sandartkh/）、活動報名網址：https://reurl.cc/14ee5D。

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