上緯新能源繼海洋風場及海能風場後，22日再宣布全新風場開發計畫，將在苗栗外海開發4.4GW的Formosa 4風場，已將計畫遞交給環保署申請環評，此風場將涵蓋三處深水場域，目前固定式基樁與浮動式平台都在風場建置技術考量中。

上緯新能源表示，Formosa 4幅員面積廣大，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，距苗栗海岸約18～20公里，未來合併裝置容量達4.4GW，規模將是海能風場的十倍大，可滿足約450萬家戶的用電需求。

上緯新能源原本隸屬上緯投控（3708）旗下，2016年底獨立完成建置台灣首座海象觀測塔及兩座示範風機，2019年底完成台灣首座商業運轉的「海洋風電」；目前也正在苗栗外海打造第二個離岸風場「海能風電」，由47座8MW風機組成，總裝置容量376MW，預計2021年完工。

上緯投控去年已將上緯新能源95％股權售予美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak。上緯新能源先前即表態，政府正在規劃2021年離岸風電區塊開發草案，將釋出新的風場計畫，公司也不會缺席。

上緯新能源2019年起就開始籌備Formosa 4系列風場的開發計畫，希望能藉此響應政府推動離岸風力與再生能源的政策，也能壯大本地供應鏈，落實成為區域內再生能源產業領導廠商的願景。

上緯新能源指出，Formosa 4系列風場地點位在苗栗外海，比起先前的風場，離海岸更遠，可做深水，但難度也更高，正在考慮引進固定式基樁和浮動式平台等新的建置技術。Formosa 4系列風場開發計畫接下來將通過環評、取得各項必要的政府許可、完成專案合約與融資後展開，預計最快2025年後完工並進入商轉。

(工商 )