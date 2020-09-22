惡火噬命！北市內湖區康寧路一段一處違法未立案的私人養護所，22日下午2時許發生火警，造成3名年約8、90歲長期臥床的老翁死亡。北市副市長黃珊珊趕赴現場後，痛斥不肖業者天理難容，但也納悶家屬怎會讓老翁安置在非常惡劣的照顧環境。

黃珊珊表示，消防局下午2時43到場後，當時大門深鎖，濃煙密布，消防局部署4個水線搶救，於3時7分撲滅火勢，發現室內放了4張床，其中3張床上躺了3名8旬以上老翁，目前都已宣告死亡，警方也找到女性業主製作筆錄訊問。

黃珊珊說，室內有生活用品，環境非常惡劣，老人家的床位很狹小，但案發時卻無看護人員，業主向鄰居稱有申請立案，但經市府調閱資料，均未有申請立案紀錄，鄰居則說這間養護所從沒開過門，聽說以前有開店賣滷味，不解家人為何要將老人家安置在這樣的環境。

「不肖業者天理難容！」黃珊珊說，此為重大公安事件，火災調查科正調查火災原因，警局也會循線調查老人家怎會轉過來安置，社會局則會慰問家屬，由於3名死者都是台北市民，北市有很多老人機構，都有嚴格的公安、消安標準，呼籲民眾應找社會局來進行轉介，別找沒立案的地方，千萬別讓家人受害。

(中時 )