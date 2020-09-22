新北市海山警分局今（22日）下午於分局7樓禮堂舉辦9月份社區治安座談會。（海山警分局提供）

新北市海山警分局今（22日）下午於分局7樓禮堂舉辦9月份社區治安座談會，會中邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校及金融機構代表一同參加，此次會議由分局長林温柔主持，會中除強化社區治安營造力，回應民眾需求，並針對當前治安政策加強預防詐欺犯罪、安居緝毒、交通安全等法治觀念加強宣導工作。

海山警分局表示，本次會議中由分局查隊針對防詐騙及新興網路、通訊軟體詐騙手法宣導，宣導民眾如何保護財產安全，以民眾有切身關係的「反詐騙」為主軸，用深入簡出的方式，讓參加民眾都能徹底吸收，減少被害發生的機率。

另鑒於新興毒品有在市面上流竄的跡象，偵查隊也教導民眾能夠認識這些毒品的外觀，及防範的方式。最後由交通組針對轄區發生交通事故10大路段、肇事原因分析向民眾說明，並以9月份路口安全大執法等交通議題加強宣導，讓用路安全能夠落實及深入每個參加民眾的心裡。

海山警分局長林温柔表示，社區治安座談會是分局與社區間重要的溝通橋樑，針對社區的治安及交通共同努力改善，並將警方專業執法、熱心助人的一面實際面對面呈現給民眾，提升警察優質形象，往後也將持續定期舉辦座談會，幫助轄區民眾解決生活中所遭遇的治安、交通問題，讓板橋成為大家安居樂業的生活環境。

(中時 )