小鬼黃鴻升本月16號在北投住家猝逝，享年36歲，震驚演藝圈。其中與小鬼合作《綜藝玩很大》的天王吳宗憲，更親自作詞作曲《這裡去天堂有多遠？》來悼念小鬼，並在今(22日)完整公開歌曲，讓不少網友看了眼淚又忍不住掉下來，紛紛留言「到現在還是不敢相信小鬼不在了」。

吳宗憲對於小鬼離世，痛心又難以接受，先前被問起未來《綜藝玩很大》的走向，更語出驚人地直言，與KID都錄不下去了，先把5集存檔播完，再跟製作單位討看看，一句話暗示節目恐有收攤可能。

稍早，吳宗憲更在臉書曝光自己親自寫給小鬼的歌曲《這裡去天堂有多遠？》，全長5分多鐘，找來KID、柯有倫、小鐘、任賢齊、陳漢典等演藝圈友人共同錄製，「這裡去天堂有多遠？你的行李帶的夠不夠？你心裡還有什麼掛念？到我的肩膀來說…」歌詞句句令人聽了揪心。

而影片最後，更以全黑背景打上「小鬼，我們愛你，一路好走…」，讓不少網友看了眼淚再也止不住，不捨留言，「好聽，聽著聽著就掉淚了，超催淚」、「柯有倫的哭腔太令人悲傷了」、「謝謝你帶給大家這麼多的歡笑聲 我們永遠想念你。一路好走，鬼哥」。

(中時新聞網)