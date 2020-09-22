雲林縣長張麗善（右）參與台西鄉安西府擴大建醮活動，祈求國家平安、消除瘟疫。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉信仰中心安西府，針對新冠肺炎疫情持續蔓延，22日起舉辦創廟以來最大規模的「7朝清醮祈安護國」系列活動，首日邀請米藝大師葉俊男創作5穀麒麟，希望藉由傳說中的神獸，配合「除瘟王爺」張李莫千歲為台灣消災解厄。

台西鄉五條港安西府為張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈已2萬餘尊，針對新冠肺炎疫情延燒，張李莫千歲特別諭示舉辦連續9天大醮科儀，22日系列活動開跑，由安西府主委林清標、雲林縣長張麗善等人共同主持。

林清標表示，安西府距上次建醮已25年，此次7朝清醮規模盛大，將於今年11月22日起連續舉辦9天科儀，22日先展示米藝大師葉俊男創作的5穀麒麟，科儀期間還有5萬公斤的米龍，以及鳳、麒麟、貔貅、獅4神獸豆繪，寓意5獸齊佑台灣。

張麗善也邀請全國民眾一起來共襄盛舉，強調台西鄉有美麗的海景、豐富的漁產，信仰中心安西府歷史悠久、神跡顯赫，希望藉由建醮活動讓疫情早日消退，保佑國人安居樂業。

安西府文宣組長丁仁桐說，張、李、莫千歲為唐朝忠臣良將張巡、李泌、莫英，其忠烈參天、天地同感，後人因而立廟供奉，200餘年來消災除瘟，保佑無數信眾。

廟方指出，安西府將於11月22至30日建醮期間，連續9天安排精彩的表演節目，包括國寶級布袋戲大師黃俊雄，並推出2000套的龍鱗套幣，象徵時來運轉、鎮宅求財，極具收藏價值。

(中時 )