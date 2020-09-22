春安國小棒球場、跑道整建，22日舉行動工典禮，民代及地方各界一起參與。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

立委張廖萬堅（左一）、市議員賴佳微等，出席動工典禮。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」春安國小棒球場於103年承接為台中市社區棒球中心發展學校，因附屬設施不足，場地容易耗損導致球員訓練困擾；校長黃志隆與家長會去年初向立委張廖萬堅反映，經積極安排辦理會勘，邀集相關單位協調，終獲得教育部核定650萬的整建經費，22日工程順利動工，預計明年初完工。

立委張廖萬堅表示，春安國小棒球隊從99年創隊至今，平常訓練以鼓勵孩子快樂打球為主，假日更提供社區棒球隊作為練習及比賽場所，高密度使用下導致場地耗損嚴重，容易造成選手們因場地不平而受傷；另因沒有球員練習室及球具室，加油及休息區過小，且並無任何遮蔽，每每都讓球員與陪同的家長在大太陽底下曝曬。

張廖萬堅說，他曾擔任棒委會主委，常應邀出席社區棒球比賽，非常了解情況，接獲反映後，馬上立刻著手向中央爭取補助經費；歷經多次溝通協調與親自會勘後，順利獲得中央補助650萬的經費，用來改善棒球場環境，讓孩子們可以放心練習，在球場上盡情奔馳！

市議員賴佳微表示，去年擔任教育文化委員會召集人，不分區域的到台中各個學校會勘，希望能夠協助改善各種問題與困擾；在黃志隆校長反映操場問題的跑道後，便積極協助爭取改善，希望讓孩子們能夠在完善的跑道上揮灑汗水，很開心今天能夠看到工程順利動工，未來也將持續為孩子來努力。

校長黃志隆聯合動土典禮上說，十分感謝立委張廖萬堅、市議員賴佳微去年擔任教育委員會召委特別爭取運動場跑道的整修，並獲得在地議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英等支持，讓困擾許久的棒球場與跑道的問題，終於能夠獲得改善；，讓春安的孩子能夠開心地在校園中奔馳與成長，更讓球隊的孩子與家長能夠安心的練習！

未來，春安球場除提供完善的練球環境外，更能成為日後推動假日社區棒球的絕佳場所；賴佳微去年擔任教育委員會召委，還協助向教育局爭取跑道改建400多萬，今天春安國小特別為兩項工程舉行聯合動土典禮。

(中時 )