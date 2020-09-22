台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清等12人，蘇移審法院時說，他考大學時英文拿0分，外語能力差，無法逃亡海外，希望能交保。同時，他涉嫌收賄2580萬元，是遭起訴的被告中，收最多錢的立委。對此，雲林菜農林佳新除了嘲諷蘇的邏輯，還PO出用蘇震清的照片製作的一張合成圖，並發現了與蘇收賄金額相符的通關密碼「2580」。

林佳新今(22日)在臉書上表示，「大學聯考英文還考零分，根本沒能力逃亡海外」，拚交保大家真的無所不用其極，照這邏輯檢方一輩子不能收押很多人，因為很多人跟佳新一樣真的連聯考都沒有。

同時，林佳新還收集了一些蘇震清過去的照片，發現他在一些照片中的手勢，合起來剛好就是「2580」，並直呼根本就是通關密碼，「行動堅持2580，原來這些圖片背後是有意思的2580。」

網友們也留言表示，「現在有多國語言翻譯機，是可以溝通的喔，但壞人還是關起來比較省事」、「這種時代手機都能當翻譯機，這種理由可以也太扯」、「考0分....這也能當立法委員，真是台灣之光啊」。

檢方在聲請没收犯罪所得部分，清楚條例了立委收賄的總金額，蘇排第一名收最多，其次是廖國棟收了790萬元，陳超明收100萬元，至於趙正宇的辦公室主任林佳騏則是被以「詐欺犯罪」計算犯罪所得共1100萬元。

「大學聯考英文還考零分，根本沒能力逃亡海外」 拚交保大家真的無所不用其極，照這邏輯檢方一輩子不能收押很多人，因為很多人跟佳新一樣真的連聯考都沒有 #行動堅持2580 #原來這些圖片背後是有意思的2580 貪委現身，蘇震清自爆監所內曾心肌... 由林佳新發佈於 2020年9月21日 星期一

(中時新聞網)