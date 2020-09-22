今天(22日)下午4點18分時，在新北萬里野柳地質公園內的野柳港驚見一具女浮屍，附近釣客發現後立即報警處理，海巡人員在下午5點26分時將此具浮屍打撈上岸，經由調查發現，死者為50歲女性，身上並無任證件可查驗身份，仍由警方進一步調查釐清當中。

(中時新聞網)