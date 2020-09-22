新北萬里野柳港內驚見女浮屍 四肢僵硬慘死 18:562020/09/22 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北萬里野柳港內驚見女浮屍，打撈上岸時四肢僵硬死亡已久。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天(22日)下午4點18分時，在新北萬里野柳地質公園內的野柳港驚見一具女浮屍，附近釣客發現後立即報警處理，海巡人員在下午5點26分時將此具浮屍打撈上岸，經由調查發現，死者為50歲女性，身上並無任證件可查驗身份，仍由警方進一步調查釐清當中。 (中時新聞網) #新北 #萬里 #驚見 #女浮屍 #分時 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 新北萬里野柳港內驚見女浮屍 四肢僵硬慘死 - 社會 金門86歲老翁走失 7天6夜後驚喜尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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