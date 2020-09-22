正妹醫師江冠緯呼籲民眾，要注意臥病者的耳道清潔。（莊哲權攝）

長期臥病的86歲老婦人，最近感覺耳朵非常不舒服，似乎有東西在蠕動，有時候還會流血，在家人陪同下前往榮民醫院台東分院看診，長相甜美的醫生江冠緯發現耳道裡滿滿的白色蛆，她邊清蛆邊尖叫，花了1小時抓出20幾隻大小蛆蟲，江冠緯甜笑道：把蒼蠅祖孫3代都清出來了。

身高175公分、高顏值的江冠緯畢業於國防醫學院，今年8月才分發到榮民醫院台東分院擔任耳鼻喉科主治醫師，她說，該老婦人21日晚間前來看診時，發現人外耳有出血痕跡，懷疑裏頭有蟲，用內視一探究竟，竟發現耳道滿是白色正在蠕動的蛆，密密麻麻大小不一，令人作嘔。

江冠緯利用真空吸引導管，邊尖叫為為老婦清蛆，花了近1個小時，總計抓出20餘隻蛆，她笑說：「彷彿看到祖孫3代」。

江冠緯表示，有可能是蒼蠅竄進老翁耳朵裡產卵後孵化成蛆，導致耳道疼痛難耐，還好能及時發現送醫治療，萬一蛆蟲鑽進中耳牆進入腦部，會造成耳蛆病，變成腦炎、腦膜炎。

江冠緯說，這種情形在都會區的醫院反倒不容易見到，也呼籲避免「蟲蟲危機」，要注意臥病者耳道的清潔，生活環境也要保持乾淨，減少蒼蠅孳生，最重要的是耳朵一旦不舒服，就要立即就醫。

(中時 )