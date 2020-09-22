八通關古道上的雲龍瀑布，水量豐沛。（廖志晃攝）

八通關古道健行，體驗高山壯闊景觀。（廖志晃攝）

玉山下的信義鄉東埔村不僅有優質溫泉，更是攀登玉山的登山口；信義鄉公所結合部落文化和觀光產業，推出「台灣經典─信義原鄉健行節」，從9月26日到11月1日，每周六、日，由專業嚮導帶領遊客探索八通關古道。

從東埔溫泉循八通關古道，可以攀登玉山群峰，甚至秀姑巒山、馬博橫斷，或是大水窟山等百岳名山，而在前段就有八通關古道上最壯觀的雲龍瀑布，水量豐沛終年不竭，也是遊客最喜愛的登山健行路線。

信義鄉長全志堅表示，為了讓更多人了解信義原鄉的魅力，因此，首度舉辦台灣經典─信義原鄉健行節，結合在地部落文化、生態深度旅遊，帶大家一起感受山城之美；時序入秋，也是最適合暢遊信義鄉的季節，走一趟人文薈萃的八通關古道，仰望高山、俯瞰大河源頭，讓人心曠神怡；下山後還可在東埔泡好湯、吃美食，體驗部落風情。

全志堅表示，9月26、27日是經典免費行程，白天可以參加布農族獵人射箭、製作陷阱等文化體驗、手作DIY及特色原味小吃，入夜後舉辦原味星空晚會，有難得一見的熾行者─火焰表演、拉甘小族、伊斯昂原住民文化藝術團等優質演出，鄉公所當天還準備烤大豬等原鄉美食；八通關古道健行，路程10公里，每梯次限30人，行程免費但請先到信義鄉公所官網線上報名。

(中時 )