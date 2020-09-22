永豐金控子公司永豐銀行與國立成功大學日宣布推動嶄新產學合作計畫，預計未來三年，將於日常營運中實踐人工智慧(AI)應用以提升效率，並透過校園平台扶植新創團隊及養成產業人才，同時打造金融生活圈共四大願景目標。永豐金控董事長陳思寬表示，雙方自2017年起展開第一階段合作，投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈技術研究，並於校園中建置永豐「成大分行」及提供獎學金等多項軟、硬體計畫，預計第二階段將再投入8,000萬元，擴大合作交流。

永豐金控表示，第二階段將持續朝新科技、新架構與新業務模式三大面向展開合作；以AI應用為例，透過結合大量數據以發展敏捷營運模式，預計開發進階信用風險評估模型、以客戶為核心的精準商品推蔫系統及票據影像辨識等，全面提升風險控管與業務推進的效率。

面對開放潮流，永豐金控指出，擬與成大合作建置API（應用程式介面）系統框架，開啟與策略夥伴的合作管道，提供對個人或企業的新創服務應用，同時，整合金融資料以發展數據生態圈。永豐與成大的技術合作已獲初步成果，包括客製化理財報告、需求預測，及智慧庫存現金預測與分行據點效益評估等，於業務中整合科技並尋求突破，進一步降低營運成本。

除技術外，永豐自2017年起頒發逾千萬元獎助學金，提供學業表現優秀或經濟弱勢的成大學子完成學業；永豐金控表示，第二階段除獎助資源外，同時為促進學用合一，擬透過客製化培訓課程推動產業碩士專班，聚焦高階技術與跨領域知識，為企業培育更具競爭力的人才資源。為善用校園網絡，永豐也將協助具備創意的學生實踐創業目標，將支持團隊落實想法，並協助其與海內、外企業媒合，開發適切的商業模式。

永豐金控表示，第一階段合作中，永豐與成大針對區塊鏈、機器學習及演算法等，推動學校與經營團隊相互交流，並持續舉辦專業論壇或課程以縮減產學面對理論與實務之間的落差，奠定良好合作基礎。

硬體部分，永豐銀行除協助裝修原成大圖書館K館變身技術團隊進駐的研發中心外，去（2019）年也在館內設置成大分行並採行雙語互動，為國際化的校園師生提供全方位服務；成大分行從校園出發，積極與年輕族群溝通數位帳戶、智能化理財與智慧支付等應用，從單點擴大至周邊生活圈，逐步實踐無所不在的場域金融發展願景。

(中時 )