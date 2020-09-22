第一銀行舉重隊好手於「109年全國總統盃舉重錦標賽」再次締造傲人成績，其中高展宏以抓舉134公斤、挺舉168公斤及總和302公斤的佳績，突破個人締造的全國紀錄，勇奪社男組67公斤量級冠軍；另外，陳玟卉、陳恩慈及羅楹媛3人也分別在64公斤量級、76公斤量級及87公斤量級摘金。

除了個人的專注與努力外，選手們在賽後也特別感謝教練的指導，以及第一銀行給予的贊助，讓他們能夠專注在訓練和比賽上，全心全力投入舉重運動。

第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，為支持本國舉重運動，自2019年起加碼贊助舉重選手訓練計畫，不但贊助選手培訓營養金，同時具有國家級教練的行員隨隊協助訓練，全力支持潛力選手投入訓練所需資源。這次高展弘在總統盃舉重錦標賽突破全國個人紀錄，羅楹媛也走出之前傷勢陰霾，締造佳績，雙雙獲得冠軍光環，第一銀行除持續給予支持外，也鼓勵選手們能以追求卓越為目標，持續朝更好的目標邁進，在2021年東京奧運能奪得佳績，為國爭光。

第一銀行長期落實企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，除了贊助東京奧運舉重儲訓隊外，更是以系統性及階段性的規劃，持續支持桌球運動，除了成立男子桌球隊、長期贊助中小學桌球隊外，還安排選手前往國外移地訓練及比賽，讓更多深具潛力的小選手們，獲得更完善的桌球訓練環境與資源。

另外，第一銀行每年舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞臺讓選手們競技，也多年舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃種子幼苗對桌球的熱忱，向下扎根並孕育未來閃亮的桌球新星。

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」的理念，每年投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，致力推廣運動風氣，2019年獲得教育部體育署體育推手獎「金質獎」、「長期贊助獎」及「運動企業認證」，對第一銀行長期推展運動的努力給予莫大肯定，透過政府的努力及企業界共襄盛舉，第一銀行希望能發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育運動發展盡一份心力，促進國內運動發展更為蓬勃，讓優秀選手可以在無後顧之憂下，不斷「追求卓越、邁向第一」。

(工商 )