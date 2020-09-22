展望第四季金融市場，新冠疫情、美國總統選舉及美中關係可能是影響投資市場的三大因子。銀行業者表示，即便部分國家疫情捲土重來，可能產生短期衝擊，但不至於出現如年初般的全球恐慌性下跌。此外，建議投資人無須太過擔心美國總統選舉結果，預期中美在選後將尋求對話契機，明年可望出現更全面性景氣復甦。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，觀察今年以來國際股市，由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌，預示著第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股，可能有所表現。惟提醒投資人趨勢總是趨勢，漲多回跌後價值浮現，可把握進行長線核心布局；另，預期美元在聯準會持續無限量化寬鬆下，還會走弱一陣子。綜觀上述，第四季金融市場將不致驚滔駭浪，更可能是有驚無險。

隨著秋天即將來臨，投資大眾擔心疫情再次席捲全球。但從近日疫情再起並重新宣布封城的印尼股市，以及國際間疫苗研發進度來看，推測第四季疫情就算於部分國家再度擴散，可能對金融市場只會產生局部且極短暫的影響，不會再見到如今年二、三月般全球恐慌性下跌。事實上，今年第三季的最後一個月，新冠用藥及疫苗尚未量產與普及，但投資人似乎已經找到與病毒共處之道。意味著只要病毒擴散消息一出，就是一次股市的買進良機。

8月美國股市迭創歷史新高，9月3日以今年漲多的科技股蘋果與特斯拉為首重挫，帶動那斯達克指數率先拉回至季線附近整理。11月3日美國總統選舉過後，股市是漲是跌？張冠雄認為，誰當選或許只是次要，9月及10月兩個月的市場走勢，可能扮演更重要的決定角色。

統計歷次美國總統選舉，「選前經常上漲、選後通常下跌」，只要是因現任者通常藉著執政優勢，端出利多政策以營造選前行情，創造自身勝選續任的條件。惟今年無論川普或拜登當選，市場都很容易在事後找到「利多」的理由來炒作，所以選後行情如何？似乎應回到選前行情來決定。如果選前走勢不斷複製8月頻創新高行情，選後投資人可能會趁機進行獲利了結；反之，若選前行情受到壓抑，甚至大幅度折回，選後則自然形成利空出盡的有利局面。

張冠雄強調，股市今年由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌，預示著第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股可能有所表現。但投資人應謹記在心，趨勢總是趨勢，漲多回跌後價值浮現，仍是不應或缺的長線核心布局。

至於美元走勢，張冠雄表示，縱使相對歐元、日圓，美元仍具利差優勢，但未來美元匯率強弱，除了體現美國相較其他國家區域的景氣強弱差別外，還是歸結到聯準會與其他央行「釋金」量體的相對大小。預期在美國聯準會持續無限量化寬鬆下，未來利率將低檔盤整多年，似乎埋下美元還要走弱一陣子的遠因。

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