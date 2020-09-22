上緯投控（3708）持股88.75％子公司上緯新材料申請中國上市案，擬在上海證交所科創板發行不超過4,320萬股，占其發行後總股本比例不低於10％；首發定價為每股人民幣2.49元。

據上市地法規，上緯新材料發行新股後，上緯投控持股比例將降至71％～80.68％間，可望挹注業外釋股利益表現。

上緯新材料目前主要經營高性能合成樹脂研發與生產業務，掛牌上市募集的資金，將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，並對子公司上緯江蘇新材料增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備，引進高端研發人才，提升創新能力。

上緯投控2019年月出售負責開發風場的上緯新能源與海能風場持股，轉向全力經營風電材料，上緯新能源則持續深耕綠能開發。

上緯投控目前主要事業包括環保耐蝕材料、環保節能材料與碳纖事業開發，佈局多年的碳纖維複合材料事業逐漸開花結果，看好未來在風電市場的應用潛力，上緯同步在兩岸啟動擴廠，在台新產線已開始認證，預計明年出貨，江蘇擴產計畫預計年底前到位。

上緯投控上半年EPS 3.22元。碳纖維複合材料及風電材料出貨放量，8月營收10.16億元首度突破10億元大關，月增16.25％、年增103.5％；前8月營收年增32.03％。7月每股獲利0.69元，超越第一季成績，法人看好第三季獲利成長。

(工商 )