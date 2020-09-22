共軍近期頻頻擾台，大陸軍方21日宣傳片「假如戰爭今天爆發」，內容有實彈發射畫面，企圖武嚇台灣。我軍聞社今(22)日反制推出軍演「振翼鷹揚，護我領空」影片反擊，總統蔡英文在影片中強調「怎麼可以讓別人，在我們的領空耀武揚威」。

面對對岸文攻武嚇，我軍聞社製作一支「振翼鷹揚，護我領空」的影片，內容揭露我國三型主力戰機，不論是在黑夜白晝，掛彈升空的畫面，甚至我陸地防空火力的佈陣，以及國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光坐鎮指揮的畫面。影片放上蔡英文上午赴澎湖的演說中，關鍵的一句話「身為中華民國空軍，怎麼可以讓別人，在我們的領空耀武揚威」作結，反擊對岸的文攻武嚇。

因應共軍近期以機艦對台文攻武嚇行為，國軍今天清晨進行「聯合防空作戰訓練」，執行全島制空及反空襲，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「仿真實戰」方式，由空軍假想敵機隊升空，實際測試三軍官兵緊急防空接戰及通信指管能力，據以檢視及強化國軍重要目標防護及應變作為，提升防衛能力。

全臺各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。

(中時新聞網)