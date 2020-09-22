蒼蠅紛飛影響生活品質，台東縣長饒慶鈴22日視查農民施用熟雞糞情形。（莊哲權攝）

台東經常蒼蠅滿天飛，成為發展觀光的夢魘，居民生活品質也大受影響，而造成蒼蠅孳生的主要原因來自農民以生雞糞施肥，台東縣政府展開滅蠅大作戰，鼓勵農民使用熟雞糞，祭出每公斤生雞糞補助2元優惠。

今年暑假期間台東旅遊潮爆量，有不遊客反映台東「好山好水好多蒼蠅」，尤其是釋迦園周邊，蒼蠅更是多到爆，民眾生活品質大受影響，就連在小吃店用餐，蒼蠅也揮之不去，造成相當大的困擾，而蒼蠅之所以孳生的原因，與農民利用生雞糞施肥有絕對關係。

縣長饒慶鈴22日由相關人員陪同，視查熟成雞糞使用情形時表示，今年到1到8月底已查獲24件外縣市違法運進台東的生雞糞，完成19輛車裁罰，總計罰款114萬元整；同時，縣府向中央爭取50萬元補助農會、農民團體使用禽畜糞堆肥，每公斤補助2元，可補助農民使用500公噸的熟成禽畜糞肥。

台東區農改場課長蔡恕仁指出，使用生雞糞或許可以促進農作物短時間生長，但長期來看，對土壤的汙染、對作物潛在的病菌危害、對生活環境的干擾等等，都是弊大於利。

農業處長許家豪強調，農民慣用生雞糞來施肥，因為氮肥含量高初期可讓果樹生長非常快速，但容易讓土壤固化，造成土壤、農作物受到汙染外，最嚴重的是，果樹後期成長所需的磷、鉀肥，往往因土地固化而無法吸收，反而造成果樹短命。

(中時 )