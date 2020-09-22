美國海軍宣布，正在關島海域進行的「2020英勇之盾」演習(Valiant Shield 2020)，進入實彈攻艦項目，退役靶艦柯特茲號（USS Curts,FFG-38）遭受各種飛彈、砲彈、炸彈的轟擊而沉沒，可惜美軍沒有發布柯特茲沉沒的畫面。

防衛部落格(Defense Blog)報導，英勇之盾演習，是美軍兩年一度的聯合演習，其重點是在訓練藍水環境中的聯合作戰能力。通過對海上、空中、陸地和網路等區域，以各種任務課目來檢測、定位、追踪、交戰，使美軍能快速的應對任何情況。

9月20日，演習進入實彈射擊的項目，各種飛彈紛紛出籠，安提坦號巡洋艦先發射戰斧巡弋飛彈(BGM-109,TLAM)，打擊關島外的無人小島- 梅迪尼利亞島(Farallon de Medinilla Island)。

F/A-18F發射AGM-88反輻射飛彈、魚叉飛彈攻擊柯特茲號。

之後，進入「合力沉沒演習」(Joint Force Sinking Exercise)的部分，也就是將靶艦給擊沉，今年擔任靶艦的是柯特茲號巡防艦，該艦1983年服役，經歷過第一次波灣戰爭、菲律賓撤僑與反海盜作戰等歷史任務，終於在2013年退出美國海軍，此次演習是它的最後一項任務。

夜間，安提坦號巡洋艦以MK45艦砲轟擊柯特茲號，命中產生耀目的火焰。(圖/美國海軍)

美軍的靶艦都頗耐打，柯特茲號也不例外，它先是被各種空對艦武器攻擊，F/A-18F超級大黃蜂戰機，對柯特茲號射擊AGM-88反輻射飛彈、AGM-84H空射魚叉飛彈和AGM-154聯合遠距攻擊武器。

We are the ones that go 💥 in the night.#USSAntietam (CG 54) strikes the decommissioned Frigate the ex-#USSCurts (FFG 38) during a gunnery sinking exercise as part of #ValiantShield 2020. pic.twitter.com/wdBETrpXHp — U.S. Navy (@USNavy) September 21, 2020

但是以上的攻擊，顯然沒有打沉柯特茲號，到了晚間，安提坦號巡洋艦以MK45艦砲對柯特茲號猛轟，水下的芝加哥號攻擊潛艦(USS Chicago,SSN 721)也發射潛射魚叉飛彈，柯特茲號就如此盛大的火力中沉沒在太平洋。

柯特茲號是在晚間沉沒，也許就是因為這個原因，美國海軍沒有發布柯特茲號沉沒的影片。

英勇之盾演習於2006年開始，今年是該系列演習的第8次。

(中時新聞網)