蔡政府宣布將開放含有萊客多巴胺瘦肉精的美國豬肉進口台灣，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、北市議員陳建銘22日在士林區公所舉辦座談會，邀集相關單位，並表達對基層無所適從的擔憂，呼籲政府將配套措施說清楚、講明白。

邱臣遠、陳建銘均表示，政府宣布開放萊豬政策前，並沒有落實與民間的溝通，相關配套與溝通也不盡完善，尤其上半年疫情已嚴重影響台灣攤商產業，明年萊豬進口後，攤商業者是否又將再一次如「海嘯第一排」的影響？希望相關單位可以將如何施行「源頭管理」、「產銷履歷」、「成分含量標示」、「攤商業者標示」等相關的配套措施都要說清楚。

北市士林安平街代表表示，瘦肉精對民眾而言是個威脅，三倍卷都有偽造品了，標章是不是也是也會被動手腳？農委會需要特別注意這件事。北市士林捷運商圈創意發展協會代表說，如果每個豬肉上游廠商說標示自己所售為台灣豬，但結果不是，該由誰來負責？。

邱臣遠、陳建銘認為，政府管制的方面跟其宣傳的政策理念不一樣，而萊豬進口開放後，學校、軍人、長照單位都說不吃，最後這些萊豬到底會落入誰的胃裡？實在令人很擔憂；政府必須落實強制上游業者標示產地，有萊沒萊都要標示，從源頭管理就該控管好，相關的罰責也要擬定清楚，政府不該叫下游攤販及商家自己負責。

此外，民眾黨團表示，未來將陸續在北、中、南、東各縣市舉辦地方萊豬座談會，向台灣民眾說明還有萊劑美豬在國際、各領域眼中的風險為何。蔡壁如與邱臣遠也向政府呼籲，政府應為國人的健康把關、相關配套與標示準則請一概說明再實行政策，並在有效時間內提供完整配套，而非僅將國人健康作為與國際談判的貿易籌碼。

(中時 )