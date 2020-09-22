國道1號五楊高架北上37公里處，驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷。(新北市消防局提供)

國道1號五楊高架北上37公里處，驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷。(新北市消防局提供)

國道1號五楊高架北上37K處近泰山收費站，今天下午五點半時，發生5輛車追撞車禍，現場一輛遊覽車與4輛自小客追撞，共造成8人輕傷，警消將進一步了解事發經過。

據了解，遊覽車駕駛不明原因追撞四輛小客車，強烈撞擊造成車輛零件四散，共造成8人輕傷，警消獲報後，將其中4名患者送往林口長庚醫院，後續4人送醫北市新光醫院，目前高速公路維持單線通車，警方協助交管中。

(中時新聞網)