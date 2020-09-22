國道1號五楊高架北上37公里處 驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷 19:032020/09/22 中時新聞網 中國時報、戴上容、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號五楊高架北上37公里處，驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷。(新北市消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號五楊高架北上37公里處，驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷。(新北市消防局提供) 國道1號五楊高架北上37公里處，驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷。(新北市消防局提供) 國道1號五楊高架北上37K處近泰山收費站，今天下午五點半時，發生5輛車追撞車禍，現場一輛遊覽車與4輛自小客追撞，共造成8人輕傷，警消將進一步了解事發經過。 據了解，遊覽車駕駛不明原因追撞四輛小客車，強烈撞擊造成車輛零件四散，共造成8人輕傷，警消獲報後，將其中4名患者送往林口長庚醫院，後續4人送醫北市新光醫院，目前高速公路維持單線通車，警方協助交管中。 (中時新聞網) #國道1號 #五楊高架 #37 #驚見 #遊覽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道二號大貨車追撞 駕駛座嚴重擠壓 12:472020/09/22 社會 內湖無照養護所驚傳火警 2死1命危 15:182020/09/22 社會 韓新冠試劑驚傳出大包 美豪砸4億台幣後停用 16:332020/09/22 國際 內湖公車衝撞釀1死1傷竟是毒駕 駕駛坦承吸安非他命 14:502020/09/22 社會 高雄驚見「闖紅燈死神對面等」標誌 遭檢舉拆除又要掛回去 18:132020/09/22 寶島 新北三峽再增2登革熱群聚 僅發燒還以為是感冒 14:202020/09/22 生活 區域建設 關西外環道9／26說明會 15:252020/09/22 區域情報-新竹 點鹽酥雞驚見老闆留下「誠實紙條」 她一看超無奈 10:382020/09/22 搜奇 荖濃溪畔驚見乾屍 研判死亡多時 17:162020/09/22 社會 鹿草鄉石鹿雕像遭斷頭 公所痛心要求恢復原狀 15:022020/09/22 寶島 社會熱門新聞 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 新聞 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 國道1號五楊高架北上37公里處 驚見遊覽車追撞4小客車8人受傷 婦人墜落20公尺懸崖亡 遺體漂流至野柳漁港 - 社會 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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