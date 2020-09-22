針對黨產會今日認定中華救助總會為國民黨附隨組織，救總深表不滿，並抨擊黨產會預設立場、先射箭再畫靶，完全喪失政府機關應有之公正立場。救總強調，將循司法救濟途徑，要求法院撤銷此一違法處分。

救總指出，救總是在民國39年由跨黨派民間人士響應政府的號召創立，自創立迄今，不論是人事、財務或業務，始終未曾受國民黨的直接或間接控制。黨產會今日報告，明確地指出救總目前並不是國民黨的附隨組織，但是對於國民黨究竟如何控制救總，又在何時失去對救總的控制，不是模糊帶過，就是語焉不詳，根本沒有善盡調查的職責，顯失公允。

救總強調，救總對港澳難胞之救濟，係民間主動發起，根本不是受到國民黨的指揮、監督。救總於民國39年4月召開第1屆第1次理監事聯席會議時，雷震監事即透過臨時動議提案：「建議救濟對滯港請求入台難胞迅予明訂辦法公佈施行案」；嗣民國40年4月3日立法院「咨請從速搶救港澳等地流亡難胞提案」，行政院於40年7月28日諮復立法院，內容明載「內政部授權中國大陸災胞救濟總會負責承辦實際業務」。由此可知，救總基於設立宗旨，主動、即時針對難胞需求做出回應並提供救濟，與國民黨無關；而國民黨基於執政職責，對重要議題於黨內提出討論，亦屬民主政治常態。

救總並舉出前駐泰大使童振源今年5月2日的公開信，文中具體指出「救總對泰北的援助，是在執行『中華民國政府所委託的任務』，其運用國家及社會的資源，並『不屬於任何特定政黨，或由某特定政黨決定其人事與資源配置。』」救總強調，從港澳災胞、金馬戰地、中南半島難民救濟，到對泰北義胞的援助，乃至於對職業訓練、兒童及老人的社會服務工作，救總一向是受政府委託或補助，不是受國民黨的委託，更不曾受國民黨的指揮、監督。

救總批評，黨產會立場明顯偏頗，調查報告多次以預設立場，不當引用國民黨會議資料，以便做出救總為國民黨附隨組織的結論，但對於有利於救總的證據（如國民黨並未干涉救總的業務，也從未將救總視為國民黨所屬組織），則刻意忽略。

救總批評，黨產會明知救總是受到中華民國政府的委託，執行難胞救助、安置工作，卻刻意淡化政府的色彩（如故意將蔣中正「總統」稱為蔣中正「總裁」，否認其官方身分），主張政府是受到國民黨控制，來委託救總，這顯然是一種穿越時空的詭辯。如果以此說法，則任何在國民黨執政時期受政府委託處理業務的民間團體，從全國總工會、工業總會、商業總會、農會、漁會……都會變成受國民黨委託執行業務的附隨組織，這明顯是「欲加之罪，何患無詞」。

救總強調，在民國41年及51年前後，因為對岸文化大革命等政治運動造成重大飢荒及民生災難，對岸有大量難胞逃至香港，政府為了安置逃亡至香港的國民，授權救總進行相關的接濟及安置等工作；而救總接受政府指示或配合政府政策，結合各黨派、行業、宗教、慈善機構及國外相關組織，進行人道援助及救濟工作，因而接受政府補助，此乃當然之理。

救總強調，如果沒有當年救總主動尋求民間資源，配合政府救濟難胞的需要，而興建房舍、提供工作，勢必對臺灣的民生及治安造成重大影響。如今政府換黨執政，黨產會在如今歌舞升平的歲月，居然翻臉不認帳，主張救總是受國民黨委託，與政府無關，豈不令人憤慨？

這70年來，救總累積之公益支出為101億元，政府補助金額57億元，影劇附勸15億元，合計僅有72億元，根本入不敷出，都是靠救總向各界募款及自籌，才能完成各項人道援助與社會公益。救總出錢出力，卻被硬貼標籤，說是國民黨的附隨組織，令人慨嘆。

救總指出，黨產會對於救總於聽證中提出之事證及意見陳述，完全漠視不理，對不當黨產條例第4條第2款有關附隨組織之構成要件，視而不見，為達其政治目的，執意認定救總為國民黨附隨組織，救總將訴請法院撤銷此一違法的處分。

(中時 )