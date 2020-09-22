婦人墜落20公尺懸崖亡 遺體漂流至野柳漁港 19:182020/09/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳女的屍體於下午5時許被發現漂流到野柳漁港。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 55歲陳姓女子今（22日）中午12時許，在新北市萬里區野柳地質公園內天線塔附近墜落約20公尺的懸崖，陳女頭部重創、當場死亡，陳女的屍體於下午5時許被發現漂流到野柳漁港。 警消及海巡人員立即將她打撈上岸，但她已無呼吸心跳，警方在天線塔附近有發現陳女的隨身包、鞋子及筆記本，目前已通知家屬，詳細死因待進一步釐清。 (中時 ) #野柳漁港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 荖濃溪畔驚見乾屍 研判死亡多時 17:162020/09/22 社會 林園居家隔離婦死亡 檢方證實為輕生 15:462020/09/22 社會 每年新增3萬人腦中風 當心5肢體痙攣拖垮失能 10:522020/09/22 生活 內湖公車衝人行道撞死人 駕駛籌不出5萬交保金 16:542020/09/22 社會 權證星光大道－群益金鼎證券 國巨 強攻車用零組件 04:102020/09/22 證券．權證 大里委外公有停車場 政風查出廠商超收 18:482020/09/22 社會 高雄本月兩起居家檢疫死亡 驚現4大巧合 10:242020/09/22 生活 男寄「9公斤口罩」給美國親友 一看運費嚇死人 12:222020/09/22 搜奇 鹿草鄉石鹿雕像遭斷頭 公所痛心要求恢復原狀 15:022020/09/22 寶島 臨陣磨槍對抗殲20 印度飆風戰機在邊界適應訓練 17:022020/09/22 兩岸 社會熱門新聞 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 新聞 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 婦人墜落20公尺懸崖亡 遺體漂流至野柳漁港 - 社會 內湖私人養護所火災釀2死 負責人「抱嬰落跑」 慘被警攔下 - 社會 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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