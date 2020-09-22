55歲陳姓女子今（22日）中午12時許，在新北市萬里區野柳地質公園內天線塔附近墜落約20公尺的懸崖，陳女頭部重創、當場死亡，陳女的屍體於下午5時許被發現漂流到野柳漁港。

警消及海巡人員立即將她打撈上岸，但她已無呼吸心跳，警方在天線塔附近有發現陳女的隨身包、鞋子及筆記本，目前已通知家屬，詳細死因待進一步釐清。

(中時 )