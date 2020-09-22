因應台商回流、民間缺地問題嚴重，桃園產業園區、重劃區釋地招商雙管齊下，共有七個、合計202公頃的產業園區土地釋出招商，以及多處重劃區土地釋出標售，再加上航空城第一期產專區287公頃，土地供給豐沛，這也是桃園市升格以來最大規模的土地釋出招商。

桃園市政府22日舉辦土地媒合招商大會，桃園規劃開發中的產業園區，除了已近開發完成的28公頃沙崙產業園區、58公頃桃科二期外，還有五個新報編、總面積超過110公頃的五大產業園區，預計將在2023～2024年底前開發完成，釋出土地，提供各類產業設廠用地需求。

這五個產業園區包含以機能紡織業為主的大園智慧科技園區、以低汙染型產業為主的八德大安、新屋頭洲、大溪科技園區，以及以食品、倉儲、機械為主的平鎮東龍科技園區。

桃園市經發局長郭裕信表示，桃園交通便利、產業聚落完整，是產業投資的重鎮，桃園30個工業區已有不少特色聚落成形，經濟部「投資台灣三大方案」投資桃園總金額2,200億元，約占總投資額的二成以上，因應中美貿易戰、台商回流投資需求增加，除了規劃的七個產業園區外，加上航空城第一期產專區，未來幾年桃園產業土地供給相當豐沛。

除了產業需求的土地外，桃園市除了舊有已開發重劃區尚餘土地陸續標售處分外，在2022年前也規劃機捷A20、中壢運動公園、航空城優先產專區等區段徵收土地，以及觀音草漯1、3、6單元等市地重劃土地釋出標售，桃園市地政局專委柯俊宏表示，標售土優先償還開發成本，也會帶動地方發展。

桃園市政府於9月底起「月月都有土地媒合會」，在平鎮、龜山、中壢、大園工業區服務中心舉辦土地媒合活動，向企業介紹市府開發產業園區，以及區內土地及廠房資料，傾聽業者投資障礙，主動積極招商，提振產業效能。

(工商 )