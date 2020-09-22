警察局長林炎田表示，會將移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備，不定時架設在民眾噪音檢舉熱點，成效極佳。（陳彩玲攝）

基隆市警察局今年3月購買移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備，針對易發生車輛超速及噪音路段取締及採證，成效極佳，預計在明年上半年再採購一台，市長林右昌肯定警方運用科技執法的成果，也呼籲民眾不要違規改裝車輛、製造噪音。

警察局長林炎田表示，會將移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備，不定時架設在民眾噪音檢舉熱點，包括基福公路、明德一路、明德二路、八堵路等周邊道路，執行取締超速及採證噪音車輛，迄今在超速部分舉發1007件，統計民眾檢舉噪音車輛件數，由3月19件逐月遞減至8月7件。

林炎田說，移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備在車輛經過監測點時，超過道路速限及噪音分貝值就會自動拍照，並同步記錄車行速度及所產生的噪音分貝數，其中超速車輛由警察局依道路交通管理處罰條例舉發、有噪音疑慮車輛則交由本市環保局通知車主複驗，如有超標情形依噪音管制法裁罰。

林右昌指出，自他上任以來，經常接獲民眾反映，違規改裝的機車製造很多噪音相當擾民，市政府不僅祭出科技執法，也呼籲民眾不要違規改裝車輛，而警方使用這項裝備後，熱點噪音車輛檢舉件數大幅下降，顯見已對違規駕駛產生嚇阻作用，市府也將在2021年持續增購該組設備。

(中時 )