許姓駕駛21日晚間8時許，駕駛三重客運藍26公車行經北市內湖區，不慎衝撞至人行道，造成1死1傷及24輛機車遭撞毀的憾事，許男坦言18日才吸食過安非他命。北市勞檢處對此於22日至三重客運南港站進行勞動檢查，發現三重客運使許男繼續工作4小時，未提供至少應有30分鐘的休息時間，將依《勞動基準法》裁處2萬至100萬元罰鍰。

勞檢處表示，三重客運對許男未落實執行「異常工作負荷促發疾病預防措施」，已涉違反《職業安全衛生設施規則》第324條之2規定，已通知事業單位限期改善。

勞檢處調查，許男確實有延長工時的情事，然而未發現許姓司機1日工作超過12小時，每月延長時數也未超過46小時，連續出勤日數也未逾6日，所以並非外界所述每日工作16至17小時，以及連續工作11至13日。

勞檢處指出，但三重客運卻使許男繼續工作4小時，未提供30分鐘足夠的休息時間，已涉《違反勞動基準法》第35條規定，依法可裁罰2萬至100萬元。

勞動局長陳信瑜表示，對於市區公車司機人員勞動條件及勞動安全非常重視，因此在去年執行「市區客運業駕駛人員勞動安全保護檢查計畫」時，就發現三重客運有使司機超時工作，休息時間不足及未足額給付加班費等違法情事，並已裁罰在案，針對22日檢查結果也將會加重處分。

(中時 )