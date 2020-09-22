許姓駕駛21日晚間8時許，駕駛三重客運藍26公車行經北市內湖區，不慎衝撞至人行道，造成1死1傷及24輛機車遭撞毀的憾事，許男坦言18日才吸食過安非他命。北市勞檢處對此於22日至三重客運南港站進行勞動檢查，發現三重客運使許男繼續工作4小時，未提供至少應有30分鐘的休息時間，將依《勞動基準法》裁處2萬至100萬元罰鍰。
勞檢處表示，三重客運對許男未落實執行「異常工作負荷促發疾病預防措施」，已涉違反《職業安全衛生設施規則》第324條之2規定，已通知事業單位限期改善。
勞檢處調查，許男確實有延長工時的情事，然而未發現許姓司機1日工作超過12小時，每月延長時數也未超過46小時，連續出勤日數也未逾6日，所以並非外界所述每日工作16至17小時，以及連續工作11至13日。
勞檢處指出，但三重客運卻使許男繼續工作4小時，未提供30分鐘足夠的休息時間，已涉《違反勞動基準法》第35條規定，依法可裁罰2萬至100萬元。
勞動局長陳信瑜表示，對於市區公車司機人員勞動條件及勞動安全非常重視，因此在去年執行「市區客運業駕駛人員勞動安全保護檢查計畫」時，就發現三重客運有使司機超時工作，休息時間不足及未足額給付加班費等違法情事，並已裁罰在案，針對22日檢查結果也將會加重處分。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。