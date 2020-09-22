《相知相守｜民歌45演唱會》本周六、日舉行，李建復擔任製作人、李明智任導演一職，這次特別設計兩代共演，許景淳與兒子林子軒演唱經典歌曲〈你是我所有回憶〉，林隆璇和兒子林亭翰合作〈白天不懂夜的黑〉，李建復和女兒李友珊合唱〈網住一季秋〉，黃韻玲與許景淳也將連袂兒子合唱〈一條日光大道〉。

最感人的橋段是馬毓芬帶著哥哥馬兆駿3位子女馬永蒂、馬永霖、馬永恩演出，女兒馬永蒂以爸爸的吉他創作歌曲〈回家〉，馬永蒂私下表示：「我終於要完成用爸爸的吉他寫歌唱給爸爸聽的心願了。」

令人期待是，李明智正極力促成〈蘭花草〉原唱、也是台灣樂壇第一代玉女歌手銀霞獻唱。李明智說：「已與銀霞通過電話並多次討論，目前為止每天都還在努力，會努力到最後一刻，就算最後她不會站上民歌45的舞台演出，她也會到現場觀看演出，這是她對我的承諾。」

由中華音樂人交流協會、開麗娛樂主辦《相知相守｜民歌45演唱會》，超過30組歌手輪番上陣演出，演出總時長4個半到5個小時，李明智笑稱好比跨年，提醒觀眾「一定要吃飽再進來！」他還打趣說，因節目太長，工作人員已在討論要團購哪個品牌尿布，或在台上放尿桶供樂手使用，方便大家盡快「解放」。

李建復(右)與導演李明智號召本周六日到北流看演唱會。（獨一無二娛樂文化提供）

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