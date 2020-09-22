南投縣環保局為減少一次性用品使用量，鼓勵民眾自備環保餐具（袋、杯），並且推動日月潭伊達邵成為減塑、低碳清新環保商圈，創造優質的遊憩環境，目前已有7家業者響應，民眾自備購物袋、餐具，還有各種優惠。

日月潭萬人泳渡，從朝霧碼頭下水，到終點伊達邵碼頭上岸，屆時，將有數萬人齊集伊達邵商圈，人潮帶來商機，卻也對環境造成壓力，預期將產生大量的垃圾，因此，環保局提醒民眾，務必做好垃圾分類，別讓日月潭美景蒙塵。

環保局推動觀光地區，落實源頭減量減少垃圾產生，鼓勵民眾旅遊時，養成自備餐具習慣，減少使用免洗餐具，落實資源重複再利用，同時輔導伊達邵商圈餐飲店家，祭出自備環保餐具優惠措施，包括現金折扣、餐點加量等好康，歡迎有更多的店家及民眾響應。

伊達邵商圈有7家業者，加入自備購物袋、餐具優惠，響應環保行列，包括和樂咖啡吧、土雞肉飯、潭鮮美食料理、日月茶行、台茶18號、蒸開心、及頭目的店，民眾可優先選擇到提供環保優惠的店家消費；環保局並呼籲民眾，到觀光地區旅遊時，請將垃圾確實做好分類，一般垃圾、資源回收或廚餘，應投擲至各分類設容器，維持優質遊憩環境，避免造成環境髒亂。

(中時 )