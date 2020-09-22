無黨籍立委高金素梅20年前才因肝腫瘤開刀，昨(21日)透過臉書發文，表示自己的肺部出現問題，醫療小組決定要幫她動手術。新光醫院腫瘤治療科醫師楊凱琳接受《中時新聞網》專訪，談到造成肺病變的恐怖因子，最常見就是抽菸、空氣汙染及油煙。

高金抗癌20年又傳肺病變 醫曝三點恐怖因子

而抽菸較常引起的是，鱗狀細胞肺癌以及小細胞肺癌這兩大類癌症，至於肺腺癌，就跟空氣汙染有關，對於平常不吸菸的人是否也會得到肺病變，醫師表示，廚房油煙、二手菸都算吸入性的潛在致癌物，這些癌病變都可歸咎一個根本原因，那就是「基因突變」，才會讓細胞不正常分裂，不斷的有侵犯性，這就變成臨床上所謂的癌細胞特性。

高金素梅驚傳肺部出現病變（圖/擷取 高金素梅臉書）

肺部若出現異常，其實在早期是沒有任何症狀的，當出現警訊或疼痛時，通常都已經很嚴重，有些人除了胸痛外，還會造成咳嗽、咳血等症狀，甚至有些病人的癌細胞會慢慢轉移到其他部位，楊凱琳表示，肺病變如果產生小細胞肺癌，那它的侵犯性跟進展性還有轉移性都非常強，而小細胞肺癌在各類肺癌治療裡，這個癒後是比較差的。關於肺癌存活率，醫師指出，原則上是依照分期而定，第一期肺癌治療存活率以5年來說，有可能會達到8、9成，第二期有可能是5到6成左右，第三期的話就變3、4成，如果是第四期，存活率就會比前者稍為低一些，可能會落在15到20%左右。另外是不是只要接受治療，就不會再次復發?醫師說「治療絕對會有根治的機率，但是這機率也不是百分之百，如果沒有治療，就無法得到治癒緩解的機率。」

新光醫院腫瘤治療科醫師 楊凱琳（圖/孫芳柔拍攝）

楊凱琳表示，想降低肺病變風險，就是盡可能戒菸，他提到，戒菸後可能還需要經過很長一段時間，這個風險才會降低到與一般沒抽菸的人一樣，在生活上，我們的「免疫力」其實也是有機會消除癌細胞，除了提升自我免疫力外，飲食方面都要攝取均衡，生活作息上，也要避免熬夜及過度勞累。

(攝影剪接/范佐意)

(中時新聞網)