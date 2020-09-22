週一晚一連串的利空消息衝擊華爾街，導致美股開低走低，終場收跌509.72點，創自9月8日以來最糟糕的一天。美股打噴嚏拖累台股今天的走勢，加權指數早盤雖僅小跌8.21點開出，但隨後跌幅擴大，盤中一度大跌逾160點。護國神山台積電一度力挽狂瀾，使台股跌幅收斂，無奈仍不敵賣壓過重無力回天，尾盤跌幅再度擴大，終場加權指數收跌149.61點。

美國蘋果公司今晨股價收漲3.03%，並重新站上110美元整數關卡。但蘋概三王難抵台股今天沉重的賣壓，三王同步開低後，股價便一路沉淪向下，終場台積電、大立光及鴻海分別收跌0.68%、1%和0.78%，其餘蘋概股則跌多漲少。

近期股價轉強的塑化族群，今天走勢也呈弱勢，台塑四寶皆收在平盤以下，相關族群則跌多漲少。

特斯拉將於今天稍晚舉行電池日，今晨特斯拉股價收漲1.64%慶祝，但未能帶動台股中的特斯拉概念股股價走揚，相關族群亦跌多漲少。

以技術分析觀察台股，加權指數今天跌破月線，所幸量能未失控，技術指標KD在50以下死叉，顯示目前多頭力道偏弱。台股今天走跌主要是受到週一美股重挫的拖累，而美股的大跌，則是受到新冠疫情在歐美地區急遽惡化所影響。

新冠疫情再度攪局，使得華爾街再度瀰漫著不安的氛圍，加上新一輪紓困案遲遲未能過關，近期將對美股上漲走勢造成壓力，亦牽動台股走勢偏弱，建議投資人近期操作宜謹慎，明日不排除再測季線12555點支撐，但個股已有止跌現象，有機會觸底後反彈。三大法人今現貨賣超171.19億，外資現貨賣超94.09億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)