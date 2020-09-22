坐落於金門古「官道」上，至今已有156年歷史的清代「觀德橋」橋墩石獅周界，最近遭在附近施工的廠商用混凝土覆蓋住，引起當地鄉親嚴重關切之二。（文史工作者李秉鈞提供）

金門縣文化局長許正芳（左四）今偕金大教授曾逸仁，會同金沙鎮公所、金門縣文資防護專業服務中心及廠商會勘。（金門縣文化局提供）

坐落於金門古「官道」上，至今已有156年歷史的清代「觀德橋」橋墩石獅周界，最近遭在附近施工的廠商用混凝土覆蓋住，引起當地鄉親嚴重關切。縣文化局今（22）日現場勘查，要求廠商以最快速度、最佳方案恢復古蹟原貌。

目前登錄為縣定古蹟，橫跨於金沙鎮高坑村郊野溪的觀德橋，建築於清道光30年，距今已有156年歷史，是金門唯一保存較完整的1座清代石橋。

地方文獻記載，金門舊時有「官道」為官方文書傳遞與官民往來的道路，至今沿線可見昔日牌坊、墓道碑和橋梁，而觀德橋即坐落於官道上，至今仍保留1對石獅、蓮柱及當時鐫刻記事的石碑，古樸建築讓人發思古幽情。

但縣文化局於9月16日例行的古蹟巡查時，發現橋墩石獅周邊遭混凝土覆蓋，原因竟是小溪施建護欄造成，當即通知金沙鎮公所要求規畫設計和施工單位立即停工。

局長許正芳今偕金大教授曾逸仁，會同金沙鎮公所、金門縣文資防護專業服務中心及廠商會勘後，決定要求廠商以最快速度、最佳方案恢復古蹟原貌，後續再依文資法研議處理。

說局說明，全縣現有241處具文資身分的傳統建築，未來將由建設處將座標位置，委商承作，標示於全縣地理資訊系統內，讓各局處施工或規畫設計時，可查詢周邊有無古蹟或歷史建築，避免類似事件再次發生。

(中時 )