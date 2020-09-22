日月潭萬人泳渡，排除萬難後，將於27日如期舉辦，南投縣副縣長陳正昇表示，因應防疫需求，還是依照中央疫情指揮中心指示，要求泳客在下水前、上岸後，都必須全程戴口罩。
陳正昇說，泳渡日月潭已做足防疫準備，但是民眾難免還有些不同的聲音，為了大家的安全，縣府堅持在陸地就要戴口罩；他同時感謝民間業者，捐助2萬多片口罩，將在泳渡現場發放，請大家配合。
陳正昇說，萬人泳渡舉辦38屆，首度遇上必須防疫，絕對是一次歷史性的任務，因此，縣府已招募100多位志工，當天投入防疫相關工作，民眾參加泳渡，如果忘了帶口罩，防疫志工會主動送上口罩；勸導無效，才會開罰。
陳正昇特別感謝雲品溫泉酒店，在館內展出泳渡歷史文物，除了捐助物資還發動人力，整理日月潭周邊環境；而且，雲品配合萬人泳渡，推出活力運動周系列活動，讓旅客到日月潭玩立式划漿SUP，進行攀岩體驗、參加舒活瑜珈，並搭配美食、運動餐飲等，相當用心。
雲品溫泉酒店總經理張羽說，日月潭泳渡是年度盛事，今年雲品將提供環保杯給泳客使用，希望為環境與生態盡心力；泳渡結束後，將號召雲品住宿的客人、員工及社區居民，撿拾垃圾大淨灘，還給日月潭原本秀色。
(中時 )
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