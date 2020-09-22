台北市內湖區康寧路一處私人養護所於今(22日)下午傳出火警，其中有3名長者救出時已無呼心跳，經搶救後仍釀2死，另外一位長者仍全力搶救中。據了解，該私人養護所為非法機構，負責人在第一時間還跑到旁邊巷弄意圖落跑，但逃跑失敗被警方攔截後帶回偵訊。

北市消防局於今日下午接獲通報，台北市內湖區康寧路一段某間私人養護所傳出火警，立即派遣25車、59人馳援，火勢在30分鐘後撲滅，警消在院內救出3名年約8、90歲長期臥床的老翁，現場3人皆已無呼吸心跳，並分別送往三總及忠孝醫院搶救中。無奈送醫後其中2位不治，另一位長者仍在搶救中。

據悉，傳出火苗的該棟建物，1樓與地下室為養護所負責人丁女所承租，據悉，初步掌握該私人養護所並未經合法立案。且負責人平時為了躲避查緝，還特意養了一條黑狗，作為看門狗達希望能嚇退稽查人員。

據《ETtoday新聞雲》報導，傳火警當下，丁女在一旁店家用餐，自知經營的養護所未經正常程序立案，她害怕將負起刑責便起念從附近巷弄落跑，未料躲不過員警的利眼，當場被警方逮個正著，被逮到時手裡還抱著一位年幼的嬰兒。目前已將丁女帶回警局偵訊，進一步釐清全案中。

(中時新聞網)