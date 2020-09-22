行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨團要求蘇貞昌先對放寬美豬美牛進口道歉再報告，並批評民進黨在相關議題「昨非今是」。對此，民進黨團總召柯建銘今傍晚接受電台專訪表示，民進黨對美牛議題是「昨是今是、今是昨是」，柯建銘認為，國民黨想發動反美豬公投的最終目的是「重啟核四」。

柯建銘指出，在野黨挑戰執政黨天經地義，但民進黨沒有昨非今是的問題，邏輯論述都是一致，在野黨在朝野協商要求行政院長蘇貞昌18日到立院報告質詢，我們也同意安排美豬美牛專案報告並備質詢。

針對國民黨發動反美豬公投連署，柯建銘認為，國民黨主席江啟臣的最終目的就是要「重啟核四」，因為江啟臣無法控制住全局，在黨內做事左支右絀，所以希望透過反美豬公投的藤原效應，一條牽一條，達到「重啟核四」的大目標，讓自己有面子。

國民黨前主席朱立倫日前表示，如果萊豬能換到美國洽簽FTA，國民黨就願意接受萊豬，柯建銘說，朱立倫所言「外行」，因為國際事務一向不是拿這條換那條般的單純，「他講太快，是以膝蓋反射的方式在爭取深藍支持。」

國民黨強烈質疑綠營過去在野反對開放萊豬進口，如今卻鬆綁開放，「昨非今是」，柯建銘解釋，馬政府當時打算開放萊豬進口時，國際間對於萊劑含量標準未訂出，民進黨要求修法，並主張等到國際食品法典委員會(Codex)標準訂定後再談，而Codex也在當年7月5號訂出標準，如今的民進黨政府立場還是跟當年一樣，以國際標準為主，並沒有昨非今是的問題。

柯建銘呼籲國民黨，不要愈來愈義和團化，一個國家若沒有正常的在野黨，將會導至國家失衡。

(中時 )