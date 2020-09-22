金馬57 | 金馬獎星光大道主持人交棒影片

金馬執委會22日公布本屆星光大道的主持人，楊千霈將第11度擔任主持，堪稱金馬御用的紅毯女王。她這次要搭檔在《切小金家的旅館》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《逃出立法院》表現精湛的林鶴軒（大鶴）。向來個性機靈的他，為了慎重起見，還特地自己動手寫腳本，找來上屆紅毯主持劉冠廷拍影片「交接」，逗笑眾人。

大鶴為了向劉冠廷獲得金馬獎最佳男配角的《陽光普照》致敬，故意穿上和金馬影帝陳以文一樣的襯衫，諧仿片中著名的陽台戲，還自己買了張回屏東的火車票叫劉冠廷不要留在台北，劉冠廷則以片中「菜頭」的口吻嗆聲說自己一定會到，兩人用充滿幽默的方式完成交棒。

大鶴前一天在IG上收起搞笑的一面，失眠寫下自己接下主持棒的忐忑心情，「我感到前所未有的緊張，身上被賦予一項神聖的任務，或許我實在太看重這項任務帶來使命感，才讓我這樣手足無措吧，我希望這種緊張會成為一種被迫長大的助力」。他更期許明年即將滿30歲的他，能夠在這份緊張和壓力之中長大，「希望我能變強壯，又高又壯像大樹一樣」。

此外，金馬執委會也宣布知名音樂製作人陳鎮川擔任第57屆金馬獎頒獎典禮節目總監，曾為天王天后打造無數精彩演唱會並擔任過6屆金曲獎製作總監的陳鎮川，多年前還在電視台工作時就企劃過金馬典禮，近年也不時協助指導表演節目，經驗豐富的他首度正式接下重任，表示：「今年的氣氛很特殊，金馬獎又在接近年底的時間舉辦，我希望能加入多一些正面、明亮、開心的元素，用更加輕鬆的曲線來進行頒獎典禮。」至於典禮也沿襲不設主持人方式，把更多時間歸於傑出電影工作者。

第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日在台北國父紀念館舉行，9月30日公布本屆金馬獎入圍名單。

(中時 )