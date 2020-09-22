徐若瑄近來推出新歌加精選輯《I’m V》，日前展開連續10天馬拉松式宣傳行程，敬業的她，從不喊累，即便因密集的行程，出現了耳鳴的狀況，仍卯足全力上工，她當天直到結束所有通告後，才告知工作人員她耳朵一直嗡嗡作響，有越來越大聲的感覺，讓身旁工作人員感到憂心不已，她還安慰大家別擔心，特地有休息一天，情況已好轉許多。

徐若瑄現在身兼歌手、演員、作詞人、製作人等多重身份，又需要同時兼顧人妻及媽媽，因此無論活動再緊湊，她依舊親力親為的打理好兒子「Dalton」日常起居，每天凌晨都設鬧鐘提醒自己早起，5歲的兒子正值戒尿布都會半夜起床上廁所，她為顧著兒子，幾乎沒有睡過好覺。

她也會在上通告空檔、通勤車程中，抽空關心兒子上學情形，不缺席兒子的生活大小事。她時隔14年，推新音樂作品，已衝上博客來排行榜冠軍、KKBOX排行榜前十大等佳績，她說重返音樂圈帶來不同以往的作品，希望能讓橫跨世代的新、舊粉絲都能有所共鳴，因此要更加努力宣傳。

(中時 )