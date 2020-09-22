張涵雅以專輯《疼》入圍本屆金曲台語歌后，同是她第4次叩關台語歌后，心情興奮，22日為金曲典禮試裝，大秀C奶美胸、美背，為了美美走紅毯，已瘦下12公斤，155公分的她，目前48公斤，目標是瘦到45公斤。而她老公吳國寶擔任新竹市議員，2人結婚近5年，擁2子1女，對於戰袍尺度，她坦言前3次紅毯都帶孕肚走，「媽媽要大解放」，但老公會在意服裝太露，她堅持在展現最美的情況下有大突破。

對於入圍金曲獎，她表示老公比她得失心更重，「可能怕我沒入圍不知道怎麼安慰我。」她盼今年能奪下台語歌后，並笑說前3次沒有得獎，身旁的好友安慰：「因為妳都懷孕，人不可能有這麼多喜事發生。」她直言這次入圍沒有懷孕，當天會隨身攜帶3孩的臍帶當作幸運物，希望順利封后，金曲獎座就像一個新小孩。

她憶起公布金曲入圍後，她與老公立刻聽完所有入圍者的專輯，她笑說覺得勁敵是潘越雲，「潘姐很資深，她專輯風格很跳、很明確，我很喜歡」至於她老公則偏好朱海君的作品，她說：「我老公就認為朱海君是勁敵。」

張涵雅、老公感情甜蜜，會拼生第4胎？她直言不要，現在都有避孕，若意外懷孕仍會欣然接受，「我很喜歡小孩，不過4個就緊繃了，如果有下一胎希望是妹妹，湊個2男2女。」

張涵雅入圍本屆金曲台語歌后，為金曲典禮試裝。（粘耿豪攝）

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