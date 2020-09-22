影集版《比悲傷更悲傷的故事》今舉辦正式記者會。（吳松翰攝）

范少勳（左）、王淨出席影集版《比悲傷更悲傷的故事》記者會。（吳松翰攝）

邵雨薇、王柏傑出席影集版《比悲傷更悲傷的故事》記者會。（吳松翰攝）

姚以緹、曾少宗出席影集版《比悲傷更悲傷的故事》記者會。（吳松翰攝）

挾著賣座電影氣勢翻拍的影集版《比悲傷更悲傷的故事》，預計2021年上檔，22日正式舉行記者會，導演謝沛如率領主要演員王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、馬念先等演員分享拍攝心情點滴。王淨與前男友王柏傑分手後再合作同一部戲，被問到互動，兩人都說「朋友見面幹嘛尷尬」，且王柏傑劇中主要對戲演員是邵雨薇，跟王淨只有一場戲，台詞是「讓我來」。

被問獲知將與對方合作的第一反應，王淨說，沒特別什麼感覺，但覺得又可以再合作 滿開心的。王柏傑則說第一反應是「可以跟影后合作」！王淨反虧以《罪夢者》入圍金鐘獎迷你劇集男配角的他「你未來影帝耶」，讓他連忙澄清「男配角而已啦」。王柏傑忍不住開玩笑說：「這一整排都有恭喜，就她沒有！」王淨俏皮回應：「今天來的時候有恭喜啦。」並解釋，是因為這一週她和范少勳在趕殺青， 所以都不會遇到王。

男主角范少勳今年也以入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他說沒想到會入圍，當然也會緊張，只是這星期拍的戲情緒都很重，他都專注於戲裡狀態，前兩天剛殺青，所以對於入圍的事至今都還沒反應過來，也沒注意到這場記者會主持人黃子佼也入圍了同一獎項。

金馬影后王淨再度詮釋翻拍的角色，這次影集版《比悲傷》飾演電影版中由陳意涵飾演的女主角，難免被比較，但她仍用心詮釋新的感覺，「和導演討論後，把媛媛演成像怪物少女」。王淨談到和范少勳首次合作，形容一開始覺得「外表看來愈開朗的人，私底下愈變態」，但跟他第一天對戲就消除這想法，「他就算連拍18小時，也一直讓自己維持在這樣ready的正能量狀態」！

曾少宗和姚以緹在劇中走「相愛相殺」路線，姚以緹透露，有一場戲劇本上設定她打曾少宗一把掌，但正式上場她卻一連甩了他3個巴掌，下了戲趕緊要衝過去道歉，沒想到曾少宗的第一個反應反而抱她、安慰她！王淨和曾少宗也有不少對手戲，王淨再度搞笑地說：「我8歲看你的《終極三國》長大！」

邵雨薇這次演出哭戲哭不停，先拍悲傷的戲，再倒拍生活感的戲，她嘆：「蠻難熬的。」導演更是大讚邵雨薇感染力超強，她一拍完哭戲，整個劇組愁雲慘霧。

(中時 )