據國防部發布訊息指出，周一又有2架解放軍運-8戰機侵入台灣西南部防空識別區，這已是解放軍戰機本月連續3次對台施壓。美國專家對此分析稱，這只是大陸對美台「切香腸」式改善關係做出回應，立即爆發戰爭的可能性並不大。如果真的馬上要開戰，就不會採取這種方式。北京也不會給川普機會成為戰時總統而助他高票連任。

解放軍18、19日共有37架軍機在台海上空及台灣西南部空域活動，不僅侵入台灣防空識別區，其中還有多架殲-10、殲-11及殲16戰機越過台海中線。隨著台海緊張日益升級，對台海兩岸可能發生誤判、意外和軍事摩擦的擔憂也在增加。

美國企業研究所客座研究員馬明漢(Michael Mazza) 在接受《美國之音》採訪時說，台海的確處於高度緊張的狀態，「中國不喜歡近來美台關係的改善--它必定對台北在新冠肺炎疫情的優異表現感到有點尷尬--更對國際社會給予的注意感到挫折。」

至於北京加大對台灣軍事施壓的目的，馬明漢表示，「它在發出信號，表達對台灣有效與國際接觸的不悅。它也在發出警告說，北京對統一的嚴肅立場不會改變。解放軍可能也在測試台灣軍方的反應，並試圖耗損台灣的戰機。」而隨著在台海附近活動的戰機增加，解放軍機的飛行次數也更加頻繁，「發生意外的風險，以及中國故意製造危機的可能性也在增加。」

史汀生中心中國專案主任孫韻(Yun Sun)則認為，北京的目的是要對美台正以「切香腸」方式改善關係做出回應，但以歷史層面而言，目前的緊張態勢還沒有達到過去台海危機的程度。她說，台海軍事活動增加的確提高了意外或衝突的風險，但有意發動的戰爭則是一個政治決定，即便非計畫中的意外的確可能發生，但戰爭則需要縝密的規劃，「現在還沒有到達那個程度」。

她說，中國大陸的行動只是要發出威懾的資訊。如果大陸要發動對台灣的攻擊，會在事前試圖通知全世界嗎？還是大陸會用這種升級的軍事緊張來讓美國人和台灣人認為大陸已經準備對台灣發動戰爭、發動全面性攻擊？如果北京決定使用武力，那麼也不會預先告訴美方和台方這個決定。

此外，孫韻也提到另一個因素，那就是北京當局知道再過幾個星期美國就要舉行總統大選，如果在選前對台灣發動攻擊將成為極大的爭議，可能造成川普總統的連任，如果大陸不希望川普連任，就不會給給他一個成為戰時總統的理由，因為這可能會提高他的民調並提高他贏得選舉的票數。

孫韻說，儘管此時在台海的確有許多的不確定性，要緩解這種緊張也非常困難，至於選後，北京也會看美國政府的變化而有所反應。

(中時新聞網)