八年級生翁世穎為追求百萬年薪，並實現經濟獨立自主，他在大學畢業後選擇進入工程公司當學徒學技能，當時他的月收入平均有四到五萬，薪水比一般大學畢業生還高，但是工作時必須承受日曬雨淋及工程作業的人身安全風險，工作一年來，他的身上已累積大大小小的疤痕，這讓親友們都相當不捨。

為了不讓家人擔心，一方面也不放棄百萬年薪的夢想，翁世穎在好朋友的推薦下，選擇加入永慶房屋。「公司保障業務新人前九個月每月五萬元，是業界最優的待遇，再加上完整的教育訓練，對社會新鮮人來說非常有吸引力。」

媽媽全力支持翁世穎加入永慶房屋，並鼓勵他築夢踏實。

「永慶大聯盟」讓你上班就像打遊戲解任務！

翁世穎加入永慶房屋後，當他上班登入「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，感覺就像打遊戲解任務一樣，每天登入介面，就能看到自己的遊戲化角色，以及平台提醒的任務進度，每當完成任務時，那種興奮與成就感難以言喻。「只要你每天領取系統任務，逐一完成解除任務，你會發現月月成交其實並不困難。」

翁世穎補充：「只要完成工作任務，就能累積幣值同等新台幣的《永者幣》，隨時可使用《永者幣》到『永者商城』兌換獎品，獎品類型有百貨禮券、五星級飯店餐券及住宿券、3C商品與電器用品，我都會安排休假時間，兌換餐券和家人、女友一起分享，工作與生活兼顧的感覺真棒！

除此之外，永慶房屋提供「師徒制」，安排資深學長姐進行一對一指導，從分享職場大小事到寶貴的工作經驗，師父完全不藏私，幫助他快速成長，也讓翁世穎在入行短短半年內就順利成交。翁世穎感謝的說，他的師父尹宇農是位百萬年薪經紀人，個性謙虛、待人溫和有禮，是他加入永慶後的最佳學習榜樣。

翁世穎(圖右)在師父尹宇農(圖左)的指導下，業績蒸蒸日上。

永慶品牌讓客戶安心委託 最高月薪創二十二萬紀錄

自從加入永慶房屋後，翁世穎曾創下單月收入二十二萬紀錄，平均每月收入也有六萬以上，如此成績讓家人及女友都為他感到驕傲。翁世穎說，永慶房屋在2019年推出完整揭露門牌的行情資訊，今年又加碼推出兩大保證，獲得客戶熱烈回響。翁世穎笑說，因為永慶的品牌信賴度高，許多客戶都是主動上門詢問，他的業績不但月月攀升，也從中獲得高報酬與高成就感，他有信心未來能向師父看齊，成為百萬年薪經紀人。

翁世穎指出，今年各行各業受到疫情波及，變動相當大，以他的父親為例，儘管已是資深導遊人員，但在疫情影響下，工作非常不穩定。但是永慶房屋不僅在疫情下逆勢徵才，今年還為員工加薪，幫助員工安心工作，公司績效自然越來越好。他鼓勵求職者，只要為自己做對的選擇，就能像他一樣享有幸福職場與快樂人生。

永慶房屋首創的「彈性工作八小時」制度，讓翁世穎養成每周固定上健身房的習慣。

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(中時新聞網)