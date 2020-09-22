被譽為矽谷最神祕企業Palantir Technologies自2003年成立後未曾實現年度獲利，23日卻將直接在紐約掛牌，而且還跳過IPO(首次公開募股)程序，成為繼spotify和slack後又一直接上市的科技獨角獸，且估計市值達105億美元(約3045億台幣)，因為他們最大客戶就是美國政府，而且2011年美國正是靠Palantir大數據幫忙，才成功獵殺蓋達組織首領賓拉登。

Palantir從成立開始就標榜沒有公關、沒有銷售、沒有行銷，但美國中央情報局、五角大廈、聯邦調查局、國稅局、國土安全部都是客戶。公司主要發起人倫斯戴爾(Joe Lonsdale)是電腦專業，他找來PayPal共同創辦人兼對沖(避險)基金大師提爾(Peter Thiel)當共同創辦人，從開始就瞄準反恐商機。

美國中情局前局長坦尼特(George Tenet)曾感嘆，若911事件前就有Palantir的大數據幫忙，也許悲劇不會發生。這家公司除協助美國找到賓拉登並加以獵殺之外，在阿富汗戰場分析恐怖分子活動模式並協助早期預警、幫助打擊墨西哥毒販、協助聯邦調查局破獲500億美元金融詐騙馬多夫(Bernard Madoff)也都有貢獻。

今年7月Palantir提交上市申請書，根據本月７日所公布文件，他們總共發行股數約16.4億股，最近1季私人股權轉讓平均成交價是6.45美元。Palantir表示，今年上半年營收成長49%，達4.81億美元，淨損由去年同期2.805億美元下降到1.647億美元，營收半數以上由政府部門客戶貢獻。

媒體分析指出，Palantir不同於傳統軟體公司，更像顧問公司，對於追求專業用途又銀彈充足的政府部門很樂意成為他們客戶，但一般企業可能不買單，可口可樂、那斯達克、美國運通都曾經一度使用卻放棄。

也許是成立幾年就虧幾年，Palantir不怕選擇直接上市可能造成股權人隨時能賣股贖現金，他們甚至在上市申請書直接挑明，未來可能也不會賺錢：「本公司成立以來每年都虧損，未來營運費用還會增加，可能還不會盈利。」

在IPO大熱的今年，Palantir依然選擇不同道路，這家特別又神秘的公司，運作會否隨著上市更加透明，是美國不少投資者關注焦點。

(中時新聞網)