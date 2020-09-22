劉冠廷與劉子銓，繼話題劇集《你的孩子不是你的孩子》後2度合作。（catchplay提供）

劉冠廷、李霈瑜（大霈）在電影《消失的情人節》首次挑樑擔綱主角，其中劉冠廷今年就參與了7部電影，已上映的包括《喜從天降》、《練愛iNG》、《打噴嚏》、《消失的情人節》，另有《無聲》、《同學麥娜絲》、《腿》將上映，簡直是「國片公務員」。

去年憑《陽光普照》冷酷小混混一角拿到金馬獎肯定，他在《消失的情人節》飾演癡情暖男，被網友大讚「演什麼像什麼」；而大霈更是首次出戰大銀幕，在導演陳玉勳愛之深、責之切的「教育」下被逼出演技，不少觀眾看完之後都對大霈的表現讚譽有加，2人在映後QA場次還被勳導隨機cue導時間暫停，靈機反應搞笑又圈粉，甚至有觀眾分享：「看完之後告白成功了！」

此外，劉冠廷即將在10月15日上映的電影《無聲》，與劉子銓、陳姸霏飾演師生，該片日前釋出預告引發一連串討論，其中劉冠廷台詞「放心，這裡沒有壞人」；搭配劉子銓激動地表示「老師叫他們把影片刪掉」，截然不同的狀況讓觀眾感受到懸疑、緊張又詭譎的氛圍，令人不禁想一探發生在校園內的故事。

片中2位主角劉冠廷與劉子銓，繼話題劇集《你的孩子不是你的孩子》後2度合作，巧合的是，此次他們再度飾演師生，劉冠廷說：「銓銓是一個很棒的新演員，第2次合作，他依然這麼年輕，卻展現了更純熟的演技，絕對會讓大家驚豔。」

初次執導電影的柯貞年，則期待觀眾能透過《無聲》找到愛與關懷，她說：「電影透過發生在校園內的故事展開，經過長久的田調，將多起事件拼湊在一起的故事，我希望觀眾看到的不只是發生的過程，而是能讀到我想傳遞的訊息『在凝視他人痛苦的過程中，我盼望的是更多對話』。」

(中時 )