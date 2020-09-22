工總與泰國工業院共同舉辦的「台泰雙邊論壇」22日進行今年度首次雙場地視訊會議，會中，雙方在「食品生技、紡織、智慧城市、自動化」領域簽署四項MOU，由亞太產業合作推動委員會泰國召集人、工總理事謝其嘉指出，台灣和泰國有著極大的產業合作的空間，應善用彼此優勢與強項，一起攜手進軍泰國、東協、甚至是全球市場。

22日的論壇，是工總第4次攜手泰國工業院共同舉辦，共吸引將近200位產學專家參與，雙方針對彼此關注的食品生技、紡織、智慧城市、自動化和循環經濟等領域，發掘台泰產業合作的新藍圖、新商機，透過智能話的載具開發新的商業模式，希望能突破疫情肆虐的困境。

工總指出，基於過去論壇的合作成果，今年除了持續召開食品生技、紡織、智慧城市及自動化等四大領域分論壇外，還增加循環經濟分論壇，以呼應泰國產業發展願景並深入加強雙方產業實質合作，同時，也促成食品生技、紡織、智慧城市及自動化4項合作意向書的簽署。

在食品生技領域，工總指出，台灣食品工業發展研究所與泰國南僑公司將共同針對兩國的農產原料進行加工與加值商機創造合作；在紡織領域，台灣紡織所與泰國紡織所將共同合作，藉由台灣整廠輸出醫療用紡織品供應鏈，以協助泰國籌備國家級醫療戰備物資。

在智慧城巿領域，工總指出，台灣佐臻科技與泰國VINCI公司洽簽合作意向，將針對智慧眼鏡學術合作與開發應用，以促成台泰兩國產業技術交流；在自動化領域，台灣型創科技顧問公司與泰國Jet Industries Co.公司，台方將提供泰方生產設備智慧聯網軟硬體並進行製程效率分析與改善建議，來協助泰方導入產線數位化以提升生產效率，並促進我國智慧解決方案的輸出。

(工商 )