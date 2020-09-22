如興實施庫藏股 擬買回1萬張 19:492020/09/22 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為維護公司信用及股東權益，牛仔褲大廠如興（4414）22日指出，將從9月23日至11月22日，自集中交易市場買回1千萬股（1萬張），買回的區間價格在10～13.5元間。此次預計買回持股約占公司已發行股數1.22％。 如興累計今年1～8月合併118.77億元，年增15.63％。 主要替全球牛仔褲品牌代工的如興，在疫情期間，如興也開始投入口罩、防護衣等防疫產品生產。 (工商 ) #如興 #庫藏股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新買回60,000張庫藏股 計畫超前達陣 18:492020/09/22 財經 外資按讚 ABF雙雄續旺 04:102020/09/22 證券．權證 《店頭市場》違反重訊申報規定 優你康挨罰1萬元 16:482020/09/22 財經 海軍突棄88杯飲料 小英親訪澎湖「愛國飲料店」買爆150杯 13:422020/09/22 政治 大里委外公有停車場 政風查出廠商超收 18:482020/09/22 社會 蔡英文爆買愛國飲料 他嘆國民黨再不跟上：民進黨要萬年執政了 15:102020/09/22 政治 台新策略優選總回報高收益債基金 首檔聚焦「提前買回」策略 15:132020/09/22 財經 《觀光股》IPO以來首次 瓦城將實施庫藏股 07:442020/09/22 財經 5~6月發票大獎12人未領 僅2元影印就中200萬 12:032020/09/22 財經 成長動能強 精元、奇鋐認購看旺 04:102020/09/22 證券．權證 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 報復川普 傳陸列頭號封殺黑名單 密謀美大選後開槍 - 財經 現在正是買點！ 華爾街狂人點名搶進美4大科技股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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