為維護公司信用及股東權益，牛仔褲大廠如興（4414）22日指出，將從9月23日至11月22日，自集中交易市場買回1千萬股（1萬張），買回的區間價格在10～13.5元間。此次預計買回持股約占公司已發行股數1.22％。

如興累計今年1～8月合併118.77億元，年增15.63％。

主要替全球牛仔褲品牌代工的如興，在疫情期間，如興也開始投入口罩、防護衣等防疫產品生產。

(工商 )