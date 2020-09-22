當美國上季遭遇有史來最嚴重經濟衰退之際，美國家庭財富卻也締造新高。如此罕見組合凸顯了美國經濟頹勢雖對低收入美國民眾造成傷害，但在同時對於高收入者卻幾乎毫髮無傷。

聯準會（Fed）周一（21日）發布第二季美國家庭財富淨值，較前一季增加7.6兆美元到119兆美元，增幅為6.8％，打破去年第四季所創的紀錄。隨著美股不斷走高與房地產價值持續上揚，家庭財富淨值確定還將進一步攀升。

不過上季財富激增也與當時經濟低迷情勢形成鮮明對比。美國第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達31.7％，寫下逾70年來最大減幅。儘管第三季GDP預料可能強彈23.9％，但仍舊低於新冠疫情之前水平。根據Fed預測，美國經濟要等到明年下半才會完全復甦。

財富與經濟產出呈現嚴重分歧，顯現美國經濟衰退卻對貧窮美國民眾造成重創，但在同時富裕美國人卻相對毫髮無傷。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)指出，只有略超過半數美國家庭持有股票，當中包括那些藉由退休計畫與401(k)賬戶進行股票投資的民眾。至於年收入低於3.5萬美元的家庭，不到五分之一有在股市投資。相較之下，年收入10萬美元的家庭則有近九成持有股票。此外即使對那些有買股的低收入與中產階級而言，其持股數量也不大。

那些貧窮的美國民眾通常也是經濟衰退期間最容易失業的族群，但對於高收入者而言，其失業情況就相對輕微。該結果也造成貧富差距更加擴大。

隨著美國貧富差距問題日益嚴重，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）等兩名Fed官員，周一在公開演說中疾呼國會與各層級政府必須就種族之間的財富與所得失衡問題，採取更多因應對策。

(工商 )