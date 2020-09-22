聚隆自結8月稅後淨利2,600萬元 年增1,200％ 19:492020/09/22 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠口罩、融噴布等防疫產品出貨增加，尼龍、聚酯加工絲廠聚隆（1466）自結8月稅後淨利2,600萬元，年增1,200％，已由虧轉盈。 聚隆累計今年1～8月合併營收15.46億元，年衰退34.26％。 聚隆單片口罩機7月已開始出貨，目前產能一個月240萬片；N95口罩單月產能120萬片；熔噴布的產線共三台在生產，每月可出貨100噸以上。 在口罩及熔噴布出貨量增加的加持下，聚隆7、8月合併營收，年衰退幅度已從第二季的四成，收斂到一成多。聚隆樂觀預期，第四季營收希望能恢復年成長。 (工商 ) #聚隆 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼終結連9虧 8月賺1.75億 04:102020/09/22 證券．權證 《證交所》8月全體證券商稅後淨利70.81億元，月減約35％ 07:442020/09/22 財經 券商前八月稅後淨利 年增二成 04:102020/09/22 證券．權證 熱門股－聚隆 短多氣盛創波段高 04:102020/09/22 證券．權證 8月獲利看板－力麗虧0.24億 每股虧0.02元 04:102020/09/22 證券．權證 宏捷科 8月每股稅後賺0.29元 04:102020/09/22 證券．權證 成長動能強 精元、奇鋐認購看旺 04:102020/09/22 證券．權證 蘇震清狂貪 9年收賄2580萬 04:102020/09/22 社會新聞 伸興 營運旺到明年Q1 04:102020/09/22 證券．權證 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 10:582020/09/22 社會 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 報復川普 傳陸列頭號封殺黑名單 密謀美大選後開槍 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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