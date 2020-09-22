受惠口罩、融噴布等防疫產品出貨增加，尼龍、聚酯加工絲廠聚隆（1466）自結8月稅後淨利2,600萬元，年增1,200％，已由虧轉盈。

聚隆累計今年1～8月合併營收15.46億元，年衰退34.26％。

聚隆單片口罩機7月已開始出貨，目前產能一個月240萬片；N95口罩單月產能120萬片；熔噴布的產線共三台在生產，每月可出貨100噸以上。

在口罩及熔噴布出貨量增加的加持下，聚隆7、8月合併營收，年衰退幅度已從第二季的四成，收斂到一成多。聚隆樂觀預期，第四季營收希望能恢復年成長。

(工商 )