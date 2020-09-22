麋先生2013年以首張專輯《馬戲團運動》拿下金曲獎最佳樂團獎後，一直過著極度要求自己的高壓生活，當時以黑馬之姿獲獎，承受許多質疑眼光，麋先生擔心說錯話，在鏡頭面前與接受訪問時變得格外小心翼翼，這樣的擔憂謹慎竟也成了一種習慣，只有在Live演出時才能全然釋放自我。經歷過數年的累積與沉澱，麋先生漸漸學會放鬆自在，也明白無法過度勉強自己討好所有人，因而創作出〈廢廢〉這首歌，表達用自己舒服的方式與他人相處、展露真實的一面，才是愛自己的精神。

主唱聖皓強調〈廢廢〉的理念：「如同麋先生的生活態度跟處世的態度，就是按照自己的步調去做該做的事情，可能跟大家普遍認知的努力態度不同，我們認為只要知道自己的步調在哪、速度在哪，那就是一種自己的生活態度，可能在他人眼中是廢，可是我覺得自己自在，是很重要的事。」

拍攝MV時，麋先生把客廳場景搬到西門町6號出口，在人來人往的熱鬧街頭上，上演慢動作耍廢，引起不少路人圍觀，儘管麋先生拍攝到深夜已精疲力盡，還是打起精神用力耍廢！而導演要求團員在MV中演出打瞌睡的畫面，讓連日來一直忙於新專輯發片籌備的麋先生，竟當場真的睡著，直到導演喊卡都沒醒來，被工作人員笑虧「真的很入戲」！

問到麋先生在生活中曾做過最廢的、有趣的小事，吉他手小B表示：「休息時在家泡泡咖啡、拼拼模型、組鋼彈啊！這就是我最喜歡做的耍廢小事。」貝斯手以諾非常重視身心靈的修復和放鬆，「比如像拍〈廢廢〉MV連續兩天沒睡覺，回去就會連睡個12小時，睡醒之後就吃東西，吃完繼續睡，睡飽吃吃飽睡，超廢！」

鼓手逸凡曾經陪朋友去試沙發，一試就是一整天，從早到晚躺了快30個沙發，最後空手而歸，沒有買到滿意的，他笑說：「躺了一整天，有點廢，但蠻享受這個隨性步調的過程。」吉他手喆安定義「廢」：「對我來說，廢就是做一件你不需要思考、純粹開心的事情，我的話就是打電動，而且我只鍾情一個遊戲，我蠻專一而瘋狂。」麋先生創作專輯第4章《嗜愛動物》10/8發行，首波主打〈廢廢〉已上線。

麋先生左起逸凡、小B、聖皓、喆安、以諾在西門町六號出口拍攝ＭＶ。相信音樂提供

(中時 )