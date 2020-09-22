大里仁愛醫院，22日高壓氧中心、再生醫學中心聯合開幕，其中高壓氧治療，採用透明的單人艙體，降低低密閉恐懼，提升舒適感，全程採用100％純氧治療。（黃國峰攝）

大里仁愛醫院，醫療品質再進化，高壓氧中心、再生醫學中心22日聯合開幕，有專屬獨立艙體，安全又隱私，氦氖靜脈雷射，血液做日光浴，讓民眾體驗優質醫療「健康再生」，開創樂活人生。

高壓氧治療的神奇在哪裡？高壓氧中心主任羅浩儒指出，高壓氧是透過增加大氣壓力提升溶解於血液中的氧氣，提供缺氧組織足夠氧氣，進而修復全身神經與細胞，減壓症（潛水夫病）、一氧化碳中毒和燙傷都有不錯的療效。

而再生醫學中心的氦氖靜脈雷射，是將低能量的雷射紅光，導入靜脈血管，進行細胞能量轉換，再生醫學中心主任張進芳表示，就是類式讓血液做日光浴，急慢性疼痛、傷口癒合不良、組織與關節障礙疾病、梗塞性中風、自律神經失調、失眠、不明原因眩暈及自體免疫疾病等都適用。

醫院一位患者林小姐，半年前因行走和蹲坐時都會產生拉扯不適感，經羅浩儒主任診斷為股骨頭壞死，施以股骨頭減壓術搭配高壓氧治療。林小姐表示，當初也有換人工髖關節的選項，但想到人工髖關節壽命約20年，因為不想到60多歲後，又要在忍受一次換關節之痛，選擇高壓氧治療，目前接受40多次的高壓氧治療後，已順利長出新骨頭，且已能正常行走。

羅浩儒補充，高壓氧治療，能讓術後病人傷口和受損肌肉組織都有修復癒合效果，可減輕水腫和舒緩疼痛，一般常見的倦怠、眩暈及睡眠障礙也能藉由高壓氧治療獲得改善。

(中時 )